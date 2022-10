কলকাতা, 20 অক্টোবর: দুর্গাপুজোর মত কালীপুজোতেও বৃষ্টির আশঙ্কা । তাতে উৎসবের আনন্দে তাল কাটতে পারে বলে মনে করছে আলিপুর আবহাওয়া অফিস (IMD Kolkata Forecast that Rain is Possible around Kalipuja) ৷ বর্ষা বিদায় নিলেও বৃষ্টি পিছু ছাড়ছে না । ঘূর্ণাবর্ত ও নিম্নচাপের হাত ধরে বারবার হানা দিচ্ছে বৃষ্টি ।

আলিপুর আবহাওয়া দফতরের উপ-অধিকর্তা সঞ্জীব কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, আগামী 24 ঘণ্টার মধ্যে উত্তর আন্দামান সাগর আর তার সংলগ্ন অঞ্চলে একটি ঘূর্ণাবর্ত তৈরি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে । শুক্রবার ঘূর্ণাবর্তটি শক্তি বাড়িয়ে সুস্পষ্ট নিম্নচাপে পরিণত হবে । এরপর তা পশ্চিম ও উত্তর-পশ্চিম দিকে এগোবে । পরবর্তী 48 ঘণ্টায় মধ্যে এই নিম্নচাপটি আরও শক্তি বাড়িয়ে গভীর নিম্নচাপে পরিণত হতে পারে । পশ্চিম-মধ্য বঙ্গোপসাগরের উপরে থাকাকালীন নিম্নচাপটি থেকে 24 অক্টোবর নাগাদ ঘূর্ণিঝড় তৈরি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে । ঘূর্ণিঝড় তৈরি হওয়ার পরে তার পরবর্তী গতিপথ কোন দিকে যাবে সেটা এখনই বোঝা যাচ্ছে না । নিম্নচাপটি তৈরি হওয়ার পর ধীরে ধীরে গোটা বিষয়টি স্পষ্ট হবে ।

আপাতত বুধবার থেকে শনিবার অর্থাৎ 19 থেকে 22 অক্টোবর পর্যন্ত উত্তর ও দক্ষিণবঙ্গে কোথাও বৃষ্টির সেরকম সম্ভাবনা নেই । উত্তরবঙ্গের ক্ষেত্রে আবহাওয়া শুষ্কই থাকবে । শনিবার পর্যন্ত দক্ষিণবঙ্গের কয়েকটি জায়গায় বিক্ষিপ্তভাবে দু-এক জায়গায় বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে(Weather Forecast of West Bengal)।

আবহাওয়া কেমন থাকবে জানাচ্ছেন আলিপুর আবহাওয়ার উপ অধিকর্তা সঞ্জীব কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

বর্ষা বিদায় নিলেও এই মুহূর্তে বৃষ্টির সতর্কতা জারি করা হয়েছে । রবিবার থেকে মৎস্যজীবীদের সমুদ্রযাত্রায় নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে ৷ ইতিমধ্যেই যারা মাছ ধরতে চলে গিয়েছে তারা যেন অতি অবশ্যই শনিবার রাতের মধ্যে ফিরে আসতে বলা হয়েছে ।

বুধবার কলকাতা এবং তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 30.7 ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের চেয়ে এক ডিগ্রি কম । বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার সর্বোচ্চ পরিমাণ ছিল 82 শতাংশ । বৃহস্পতিবার দিনের আকাশ আংশিক মেঘলা থাকবে । সর্বোচ্চ তাপমাত্রা 32 ডিগ্রির আশেপাশে থাকবে ।

