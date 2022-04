কলকাতা, 15 এপ্রিল : আলিপুরদুয়ারের বিস্তীর্ণ এলাকায় দশমিনিট ঝড়ের তাণ্ডবে মৃত দুই মহিলা । ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে পুলিশ ফাঁড়ি । উত্তরবঙ্গের উপরে আরও দুই জেলাতে শিলাবৃষ্টি হয়েছে । গত ক'দিন ধরে উত্তরবঙ্গে নিয়মিত ঝড়বৃষ্টি হয়ে চলেছে । আলিপুর হাওয়া অফিস বলছে, এবার উত্তরবঙ্গে বৃষ্টির পরিমাণ কমবে । বরং শিকে ছিঁড়বে দক্ষিণবঙ্গের (IMD Kolkata Forecast partly cloudy sky with possibility of thundery development towards afternoon) ।

হাওয়া অফিসের অধিকর্তা গণেশ কুমার দাস জানিয়েছেন, দক্ষিণবঙ্গে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা তৈরি হচ্ছে । বৃষ্টির সঙ্গে দু-এক জায়গায় দমকা ঝোড়ো হাওয়া বইতে পারে । বাংলা ক্যালেন্ডারের প্রথম দিন বৃষ্টি না হলেও সপ্তাহান্তে অর্থাৎ শনি এবং রবিবার বৃষ্টির সম্ভাবনা তৈরি হচ্ছে কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গে । মুর্শিদাবাদ এবং মেদিনীপুরের কিছু অংশে আগামী 48 ঘণ্টায় বৃষ্টির বিক্ষিপ্ত সম্ভাবনা । আজ নববর্ষের দিন তাপমাত্রা কিছুটা বাড়বে এবং পূবালি হাওয়ায় জলীয়বাষ্প ঢোকায় অস্বস্তি বাড়তে পারে ।

বৈশাখের প্রথম দিনে কেমন থাকবে আবহাওয়া, জানাচ্ছেন হাওয়া অফিসের অধিকর্তা গণেশ কুমার দাস

চৈত্রমাসে দক্ষিণবঙ্গ জুড়ে বৃষ্টি হয়নি ৷ কালবৈশাখীর দেখা মেলেনি । ফলে তাপমাত্রার পারদ চড়েছে তরতরিয়ে । শুধু তাই নয়, আবহাওয়ার শুষ্কতার জন্য 33-35 ডিগ্রি সেলসিয়াস গরমেও প্রায় 40 ডিগ্রি গরমের অস্বস্তি অনুভূত হচ্ছে । বৃহস্পতিবার কলকাতা এবং আশপাশে বিকেলের আকাশে হঠাৎ মেঘ দেখা গেলেও বৃষ্টি হয়নি । বরং বৃহস্পতিবার রাতে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা 35.4 ডিগ্রি সেলসিয়াস ছিল, যা স্বাভাবিক । সর্বনিম্ন তাপমাত্রা স্বাভাবিকের চেয়ে দুই ডিগ্রি বৃদ্ধি পেয়ে 27.7 ডিগ্রি সেলসিয়াসে ছিল । নতুন বছরের প্রথম দিনে আকাশ অংশত মেঘলা থাকবে । সন্ধের দিকে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে । শুক্রবার সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা যথাক্রমে 36 ডিগ্রি এবং 28 ডিগ্রি সেলসিয়াসের আশেপাশে থাকবে ।