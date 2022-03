কলকাতা, 9 মার্চ : মাধ্যমিক পরীক্ষার জন্য রাজ্যের বেশ কয়েকটি জেলায় ইন্টারনেট পরিষেবা বন্ধ রাখা হচ্ছে । এর কারণ জানতে চেয়ে রাজ্য সরকারের কাছে হলফনামা তলব করল কলকাতা হাইকোর্ট । আগামিকাল, 10 মার্চ বেলা 2টোয় ফের শুনানি (Calcutta High Court orders Government to submit affidavit over banning internet facility during Madhyamik Exam 2022) ।

মঙ্গলবার রাজ্য়ের একটি সংগঠন মাধ্যমিক পরীক্ষার সময় 11-3.50 টে পর্যন্ত কয়েকটি জায়গায় ইন্টারনেট পরিষেবা বন্ধ রাখার বিরুদ্ধে কলকাতা হাইকোর্টে মামলা দায়ের করে ৷ সংগঠন আদালতে জানায়, শুধুমাত্র পরীক্ষার কারণে ইন্টারনেট বন্ধ রাখা এবং 144 ধারা জারি করা আইনসঙ্গত নয় ৷ মাধ্যমিক পরীক্ষার কারণে এই ব্যবস্থা নেওয়া যায় না ৷ এমনকি রাজ্যের কয়েকটি জেলার বাছাই করা ক'টি ব্লকে এই পদক্ষেপ করেছে সরকার, সমগ্র রাজ্যেও নয় ৷ এ নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে মামলাকারী সংগঠনটি ৷ তারা দাবি করেছে, ইন্টারনেট বন্ধ থাকায় সংশ্লিষ্ট অঞ্চলগুলিতে ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষতি হচ্ছে ৷

বুধবার প্রধান বিচারপতি প্রকাশ শ্রীবাস্তবের ডিভিশন বেঞ্চে এই শুনানি চলাকালীন আদালতে রাজ্য সরকারের অ্যাডভোকেট জেনারেল সৌমেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বলেন, "মামলাকারী সংগঠন 144 ধারা জারির কারণ না জানানোর অভিযোগ তুলেছে । কিন্তু আইন শৃঙ্খলার অবনতি হতে পারে, এমন সম্ভাবনা থাকলে ইন্ডিয়ান টেলিগ্রাফ আইন অনুযায়ী সাময়িক সময়ের জন্য ইন্টারনেট পরিষেবা বন্ধ রাখা যায় । একজন দায়িত্বশীল আধিকারিক এই বিজ্ঞপ্তি জারি করতে পারেন ।" তিনি বেঞ্চকে আরও জানান রাজ্যের গোয়েন্দা দফতরের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে ৷

মুখ্যসচিব হরিকৃষ্ণ দ্বিবেদীর (Chief Secretary, Shri H. K. Dwivedi) নেতৃত্বে একটি রিভিউ কমিটি করা গঠন করা হয়েছে ৷ কমিটির সদস্যরা বিষয়টি খতিয়ে দেখবেন । আগামিকাল বৃহস্পতিবার এ নিয়ে একটি বৈঠক হওয়ার কথা রয়েছে, আদালতে জানান অ্যাডভোটকেট জেনারেল ৷ সেই বৈঠক থেকে পরবর্তীতে কী পদক্ষেপ ঠিক করা হবে । পাশাপাশি তিনি উল্লেখ করেন, কোনও ছাত্রছাত্রী বা ব্যবসায়ী এই মামলা করেনি। সেটাও খতিয়ে দেখুক আদালত ।

রাজ্যে মাধ্যমিক পরীক্ষা চালাকালীন বীরভূমের নলহাটি, ইলামবাজার, ময়ূরাক্ষী, উওরবঙ্গের বানারহাটা ময়নাগুড়ি শীতলকুচি, উত্তরদিনাজপুর, রতুয়া, গাজল, দার্জিলিঙের কয়েকটি বিশেষ বিশেষ জায়গায় ইন্টারনেট পরিষেবা বন্ধ থাকছে ।

আদালতের কাছে রাজ্যকে সময় দেওয়ার আর্জি জানান সৌমেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় । তারপরই প্রধান বিচারপতি প্রকাশ শ্রীবাস্তবের ডিভিশন বেঞ্চ রাজ্যকে এই ব্যাপারে হলফনামা দিয়ে তাদের বক্তব্য জানানোর নির্দেশ দিয়েছে ।