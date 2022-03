কলকাতা, 13 মার্চ : ভস্মীভূত ট্যাংরার গুদাম পরিদর্শন করলেন মেয়র ফিরহাদ হাকিম ৷ পুড়ে খাঁক হয়ে গিয়েছে ট্যাংরা এলাকার রেক্সিনের গুদাম (Fire at Tangra Update)। মেহের আলি লেনের ওই গুদামে গতকাল সন্ধ্যায় বিধ্বংসী আগুন লাগে। যা রবিবার ভোরে বেশ খানিকটা নিয়ন্ত্রণে আসে (Tangra Godown Fire is partially under control in Kolkata)।

এদিন সকাল থেকে আগুন সম্পূর্ণভাবে নিভিয়ে ফেলার কাজ করেছে দমকল। তবে বর্তমান পরিস্থিতি ঠিক কী, তা দেখতে মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে ঘটনাস্থল ঘুরে দেখলেন কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিম। পরিদর্শনের পর গোটা বিষয় তিনি মুখ্যমন্ত্রীকে জানাবেন। তিনি জানান, পুলিশ ও কর্পোরেশন নিয়ে গঠিত হবে একটি হাইপাওয়ার কমিটি, যেখানে মাথা হিসাবে থাকবে দমকল কর্তৃপক্ষ ৷ এদিন বেলার দিকেও বিধ্বস্ত অগ্নিকাণ্ডের (massive fire breaks out at Tangra) জায়গায়-জায়গায় রয়েছে পকেট ফায়ার। যে সমস্ত অংশ নিভে গিয়েছে তার বিভিন্ন জায়গা থেকে বেরোচ্ছে সাদা ধোঁয়া। ফাটল ধরেছে গুদামের দেওয়ালে।

আরও পড়ুন : ট্যাংরা থেকে শিক্ষা, ঘিঞ্জি এলাকায় অগ্নিসুরক্ষায় উচ্চপর্যায়ের কমিটি গঠনের নির্দেশ মমতার

দমকল ও ফরেনসিক বিশেষজ্ঞদের মতে, রেক্সিনের মধ্যে থাকা 4 রাসায়নিকের জন্যই আগুন নিভছে না। কী এই চার রাসায়নিক? বিশেষজ্ঞরা বলছেন, প্রথমত, সেলুলোজ নাইট্রেট (লো ইন্টেন্সিটি বিস্ফোরক, যা কিছু ক্ষেত্রে আগ্নেয়াস্ত্র তৈরিতে ব্যবহৃত হয়। দুই হল ক্যামফর অয়েল, তিন- রজক পদার্থ ও চার অ্যালকোহল। এই চার রাসায়নিকের মিশ্রণে তৈরি হয় রেক্সিন। যা একবার আগুনের কবলে এসে গেলেই দ্রুত ছড়ায় ও ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করে ৷ এবং ততক্ষণ পর্যন্ত জ্বলে, যতক্ষণ এই রাসায়নিক উপস্থিত থাকে।

ট্যাংরার গুদামের বর্তমান পরিস্থিতি ঠিক কী তা জানতে মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে ঘটনাস্থল ঘুরে দেখলেন কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিম

মন্ত্রী তথা মেয়র ফিরহাদ হাকিম বলেন, "মুখ্যমন্ত্রী গতকাল রাতেই ফোন করে সমস্ত খবর নিয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশেই হাইপাওয়ার কমিটি গঠন করা হচ্ছে। দমকল, পুলিশ ও কলকাতা কর্পোরেশনকে নিয়ে এই হাইপাওয়ার কমিটি তৈরি করা হবে।"

আরও পড়ুন : Fire at Tangra Update : ট্যাংরায় গুদামে সাদা ধোঁয়া, পাশের বহুতলে উঠে দেওয়া হচ্ছে জল

তিনি আরও বলেন, "কলকাতা শহরে এইরকম ঘিঞ্জি এলাকায় কতগুলি কারখানা বা গোডাউন রয়েছে তার একটি তালিকা তৈরি করা হবে। সেগুলির দমকলের অনুমতি রয়েছে কিনা তা খতিয়ে দেখা হবে। এই কারখানাগুলোতে আগুন লাগলে তা কতটা ভয়াবহ হতে পারে তাও খতিয়ে দেখবে এই কমিটি। সেই অনুযায়ী একটা রিপোর্ট তৈরি করা হবে এর সঙ্গে তৈরি হবে ফায়ার সেফটি কমিটি ৷