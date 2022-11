কলকাতা, 2 নভেম্বর: চলতি মাসের প্রথম সপ্তাহে ডেঙ্গি আতঙ্কে কাঁপছে কলকাতা । প্রশাসন বলছে, এর মধ্যেই কলকাতায় ডেঙ্গি আক্রান্তের সংখ্যা প্রায় 4 হাজার 500 পার করে গিয়েছে ৷ 127 নম্বর ওয়ার্ডের এক আবাসনে সম্প্রতি ডেঙ্গি আক্রান্তের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে । সেই নিয়ে এবার আবাসন কর্তৃপক্ষ ও আবাসিকদের সচেতন হতে বললেন কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিম(Residents Have to Take Responsibility to Prevent Dengue in Housing)। কলকাতার যেসব এলাকায় ডেঙ্গি আক্রান্তের সংখ্যা বাড়ছে তার মধ্যে অন্যতম এই আবাসন(Firhad Hakim Says that Residents have to Take Responsibility to Prevent Dengue)৷

এদিন আবাসনে ডেঙ্গির প্রকেপ বৃদ্ধি নিয়ে মেয়র ফিরহাদ হাকিম বলেন, "আবাসনে ডেঙ্গি বৃদ্ধি রুখতে কলকাতা পৌরনিগমের যতটুকু করণীয় ততটুকুই করছে ৷ তবে আবাসনের ভিতর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে আবাসিক ও কমপ্লেক্সগুলির কমিটি যে রয়েছে তাদেরকেই মূলত দায়িত্ব নিতে হবে ৷ নিজেদের বাড়ির ভিতর পরিষ্কার রাখা প্রত্যেকের কর্তব্য ৷ বাড়ির ভিতর পরিষ্কার রাখা সরকারের কাজ নয় ৷ কলকাতা পৌরনিগম অবশ্যই তাদের সাধ্যমত চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে মশার লার্ভা নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষেত্রে । তবে বাড়ি বা ঘরের ভিতরে কোথাও পরিষ্কার জল জমছে কি না, তা আবাসিকদের নিজেদেরই খেয়াল রাখতে হবে ৷ মানুষের সচেতনতা যত বৃদ্ধি পাবে শহর কলকাতায় ডেঙ্গির প্রকোপ ততই কমবে ৷"

আবাসনের ডেঙ্গি নিয়ে মেয়র ফিরহাদ হাকিমের বক্তব্য

উল্লেখ্য, ঠান্ডা পড়লে ডেঙ্গির প্রকোপ অনেকটাই কমবে বলে আশা করছেন বিশেষজ্ঞরা । তাঁদের মতে এই সময়কালে যদি বাড়তি তৎপরতা নিয়ে কলকাতা পৌরনিগম ভেক্টর কন্ট্রোল বিভাগ মশার লার্ভা নিধন অভিযান চালায়, তাহলে ডেঙ্গি আর বাড়তে পারবে না । মানুষের মধ্যে এখনও যে আতঙ্ক রয়েছে সেটা অনেক কমবে ।

আরও পড়ুন : অডিটের নামে ডেঙ্গি মৃত্যুর তথ্য চাপছে রাজ্য, দাবি জনস্বাস্থ্য কমিটির