কলকাতা, 11 মার্চ : গতকাল প্রকাশিত হয়েছে চার রাজ্যের বিধানসভা ভোটের ফলাফল (Assembly Election Results 2022), আর তাতে দেখা গিয়েছে গেরুয়া ঝড়ের দাপট । উত্তরপ্রদেশ, উত্তরাখণ্ড, মণিপুর ও গোয়া এই চার রাজ্যেই ফের মসনদে বসছে বিজেপি । পঞ্জাবে অবশ্য সুবিধা করে উঠতে পারেনি কেন্দ্রের শাসকদল।

গতকাল বিপুল জয়ের পরই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এক ভাষণে উল্লেখ করেন, ইডি ও সিবিআই (ED Or CBI) লাগলেই বিরোধীরা ষড়যন্ত্র দেখে। মোদীর এই মন্তব্যের প্রেক্ষিতে পাল্টা সুর ছড়িয়েছেন রাজ্যের মন্ত্রী ও কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিম (Mayor of Kolkata And Cabinet Minister Of West Bengal)।

এদিন তিনি বলেন, "এর মানে এই দু‘টি হাতিয়ার ব্যবহার করবেন শুধু উনি ।" তার পাশাপাশি এদিন তিনি কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাগুলির নিরপেক্ষতা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন ৷ তিনি বলেন, "যে কেসে আমি জেল খাটলাম, সেই কেসেই কেন শুভেন্দুর ছাড়? তাহলে সিবিআই কী করে নিরপেক্ষ হয় ? বিজেপির যে সমস্ত নেতাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছে তাঁরা বিজেপিতে যোগ দেওয়ার পরে সিবিআই নিশ্চুপ কেন? সারা ভারতজুড়ে বিজেপির কোনও নেতা অন্যায় করেন না, শুধু বিরোধী দলগুলির নেতারাই অন্যায় করেন। তাই কারওর বাড়িতে ইডি, কারওর বাড়িতে সিবিআই, কারওর বাড়িতে ইনকাম ট্যাক্স।"

ফিরহাদের প্রশ্ন, "বিজেপি যাঁরা করেন, যাঁরা সমর্থন করেন, কেন তাঁদের বাড়িতে আজ পর্যন্ত কোনওরকম অভিযান হল না ৷’’ 2024-এর লোকসভা ভোটের আগে আরও বেশি করে মোদি কেন্দ্রীয় সংস্থাকে কাজে লাগাবেন বলে মন্তব্য করেন তিনি ৷