কলকাতা, 12 মার্চ : শহর কলকাতার প্রাণকেন্দ্র ধর্মতলা চত্বরে একটি গেস্ট হাউসে আগুন(Fire at Guest House in New Market) । নিউমার্কেট থানা এলাকার মির্জা গালিব স্ট্রিটের এক বাংলাদেশি নাগরিকের মৃত্যুর ঘটনায় গেস্ট হাউসের মালিক-সহ 2 জন ম্যানেজারকে গ্রেফতার করে কলকাতা পুলিশ। দমকলের অভিযোগ দায়ের ভিত্তিতে তাদেরকে গ্রেফতার করা হয়েছে বলে লালবাজার সূত্রের খবর। ধৃতদের নাম গোলাম বাড়ি ওরফে গুড্ডু (44), মাহবুব রশিদ এছাড়াও বিশাল গুপ্তা নামে 24 বছরের যুবককে গ্রেফতার করে নিউমার্কেট থানার পুলিশ(Fire at Guest House in New Market Arrested Three Person) ।

মির্জা গালিব স্ট্রিটের ওই গেস্ট হাউসের ভিতর থেকে এদিন ভোর 5টা নাগাদ চিৎকার শোনা যায় ৷ কিছুক্ষণের মধ্যে ভিতর থেকে কালো ধোঁয়া বের হতে শুরু করে ৷ ভোরবেলা হওয়ায় লোকজন কম থাকলেও, আশেপাশের এলাকার লোকজন দ্রুত দমকলে খবর দেন ৷ দমকল ঘটনাস্থলে গিয়ে উদ্ধারকাজ শুরু করে ৷ শুরু হয় আগুন নেভানোর কাজও ৷ ঘণ্টা খানেকের চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে ৷ পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে, গেস্ট হাউসে আগুন লাগার ঘটনায় বাংলাদেশের নাগরিক বছর ষাটের সাইমাতুল আরোস নামে এক বৃদ্ধাকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

জানা গিয়েছে, বিশাল গুপ্তা এদিন হোটেলের ম্যানেজারের দায়িত্বে ছিলেন। ঘটনার পর সেই গেস্ট হাউসের ঘরগুলি পরিদর্শন করেন দমকল আধিকারিকেরা। সূত্রের খবর, সংশ্লিষ্ট গেস্ট হাউসে যত্রতত্র ইলেকট্রিক তার ছড়ানো-ছিটানো ছিল। এছাড়াও গেস্ট হাউজের কোনওরকমের অগ্নিনির্বাপক ব্যবস্থা ছিল না। আগুন লাগলে বাসিন্দাদের বেরিয়ে আসার বন্দোবস্তও ছিল না সেই গেস্ট হাউসে। যার ফলে ওই বাংলাদেশি বৃদ্ধা এই ঘটনায় মারা যান।

এছাড়াও আহত হয়েছেন মেহতাব আলম এবং মইনুল হক ৷ মেহতাব আলম বাংলাদেশের নাগরিক এবং মইনুলের বাড়ি মুর্শিদাবাদে ৷ তাঁরা এসএসকেএম হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন ৷