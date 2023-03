রাসবিহারী অ্যাভিনিউতে হোটেলে আগুন

কলকাতা, 29 মার্চ: শহরে ফের অগ্নিকাণ্ড । এবার ঘটনাস্থল রাসবিহারী অ্যাভিনিউ । বুধবার সন্ধ্যা নাগাদ একটি খাবারের দোকানে আগুন লাগে । জানা গিয়েছে, পাশে যে হোটেল রয়েছে সেই হোটেলেও আগুন ছড়িয়ে পড়েছে (Fire breaks out in a Restaurant)। ইতিমধ্যেই ঘটনাস্থলে গিয়েছে দমকলের তিনটি ইঞ্জিন । ঘটনাস্থলে পৌঁছে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করছেন দমকল কর্মীরা । কিন্তু এখনও পর্যন্ত আগুনের উৎসস্থলে পৌঁছাতে না-পারায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে যথেষ্ট অসুবিধায় পড়তে হচ্ছে তাদের (Fire breaks out in Rash Behari Avenue) ।

এলাকার বাসিন্দাদের থেকে জানা গিয়েছে, এদিন সন্ধ্যে ছ'টা নাগাদ রেস্টুরেন্টে পরপর সিলিন্ডার ব্লাস্ট করতে থাকে । বিকট শব্দে কেঁপে ওঠে গোটা রাসবিহারী অ্যাভিনিউ এলাকা । যদিও কীভাবে আগুন লাগল তা এখনও পর্যন্ত জানা যায়নি । আগুনের তীব্রতায় রেস্টুরেন্টের ভিতরে বেশ কয়েকজন কর্মী আটকে পড়েন । তাদেরকে উদ্ধার করে কলকাতা পুলিশ এবং দমকল কর্মীরা (Fire in Rash Behari Avenue Restaurant) । জানা গিয়েছে, ওই রেস্তোরার পাশেই আরও একটি রেস্তোরা রয়েছে । তাতেও আগুন ছড়িয়ে পড়ে ।

ব্যস্ত সময়ে জনবহুল এলাকায় আগুন লাগার ফলে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়ায় বাসিন্দাদের মধ্যে । ঘটনাস্থলে কালীঘাট থানার পাশাপাশি টালিগঞ্জ থানার পুলিশ এবং দমকলের আধিকারিকরা এসেছেন । এলাকার বাসিন্দাদের অভিযোগ, দমকলে খবর দেওয়ার পরেও দমকল কিছুটা দেরিতে এসেছে । আচমকা এই অগ্নিকাণ্ডের ফলে এবং অফিস টাইমে এই ঘটনা ঘটায় তীব্র যান জট ছড়ায় রাসবিহারীতে (Fire in Restaurant) । দমকল কর্মীরা ল্যাডারের মাধ্যমে আগুনের উৎসস্থলে পৌঁছাতে চেষ্টা করছেন । কিভাবে আগুন লাগল সেটি এখনও স্পষ্ট নয় ।

