কলকাতা, 21 এপ্রিল : শুরু হয়েছে বেঙ্গল গ্লোবাল বিজনেস সামিট বা বিজিবিএস ৷ পাশাপাশি বুধবার সায়েন্স সিটিতে 'এডুকেশন ইন পোস্ট প্যানডেমিক ওয়ার্ল্ড' (Education in Post Pandemic World) শীর্ষক একটি অনুষ্ঠানের সূচনা করেন রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু। সেখানে রাজ্যে শিক্ষার মানোন্নয়ন ও প্রসার নিয়ে বেশ কিছু বিনিয়োগের কথা ঘোষণা করা হয় । ছিলেন রাজ্যের শিক্ষা সচিব মণীশ জৈন-সহ আরও বিশিষ্ট ব্যক্তিরা । এছাড়া ছিলেন দেশ-বিদেশের নামী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের অধ্যাপক ও অধ্যক্ষরা (Education Minister Bratya Basu says two thousands crore investment in state education) ।

করোনা আবহে দু'বছর পড়াশোনা ব্যাহত হয়েছে ৷ আবার পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসতেই শিক্ষাক্ষেত্রে ঘুরে দাঁড়িয়েছে রাজ্য । প্যানডেমিক পরবর্তী বিশ্বে শিক্ষাক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গের অবস্থা নিয়েই আলোচনা হয়েছে ৷ এই অনুষ্ঠানে 15টি দেশের সঙ্গে মৌ (Memorandum of Understanding, MOU) চুক্তি স্বাক্ষর করল রাজ্য শিক্ষা দফতর । এছাড়া শিক্ষার পরিকাঠামো উন্নয়নে দু'হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগের কথাও জানান রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু ।

অনুষ্ঠানে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, "আমাদের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বিশ্বাস করেন জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলের শিক্ষায় অধিকার আছে । 500-র বেশি বেসরকারি স্কুল হয়েছে রাজ্যে । প্রাথমিক ও প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে 15 কোটি টাকারও বেশি এবং উচ্চশিক্ষায় প্রায় 10 হাজার কোটি টাকারও বেশি বিনিয়োগ হয়েছে ।"