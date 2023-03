কলকাতা, 17 মার্চ: শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি কাণ্ডে অন্যতম অভিযুক্ত কুন্তল ঘোষের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার জন্য সোমা চক্রবর্তী ও টলিউড অভিনেতা বনি সেনগুপ্তকে দফায় দফায় জিজ্ঞাসাবাদ করেছে ইডি ৷ প্রসঙ্গত, সোমা দক্ষিণ কলকাতার একটি বিউটি পার্লারের মালিক ৷ দু'জনেই দাবি করেছিলেন, তাঁরা কুন্তলের কাছ থেকে টাকা ধার নিয়েছেন । এই বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তাঁদের ডেকে পাঠায় ইডি। এরপর বৃহস্পতিবার রাতে কুন্তল ঘোষের কাছ থেকে ধার নেওয়া সেই টাকা ফেরত দিলেন টলিউড অভিনেতা বনি সেনগুপ্ত এবং বিউটি পার্লারের মালকিন সোমা চক্রবর্তী (Bonny Sengupta and Soma Chakraborty returns money taken from Kuntal Ghosh to ED) ৷

ইডি সূত্রে খবর, এটি দামি গাড়ি কেনার জন্য সদ্যপ্রাক্তন তৃণমূল নেতা কুন্তল ঘোষের কাছ থেকে 44 লক্ষ টাকা নিয়েছিলেন অভিনেতা বনি সেনগুপ্ত ৷ টলি-অভিনেতা সেই টাকা ফেরত দিয়েছেন ৷ পাশাপাশি সোমা চক্রবর্তীও বিভিন্ন সময়ে কুন্তলের কাছ থেকে প্রায় 56 লক্ষ টাকা ধার নিয়েছিলেন । সেই টাকাও ফেরত দিয়েছেন সোমা । ধার নেওয়া টাকা ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য যে দু'টি অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করা হয়েছে সেগুলি ফ্রিজ করেছে ইডি ৷ সবমিলিয়ে কুন্তল ঘোষের মোট 10টি অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ করা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে ৷ ওই সমস্ত অ্যাকাউন্ট থেকে বিভিন্ন অ্যাকাউন্টে যে টাকা গিয়েছিল তার মধ্যে এখনও পর্যন্ত এক কোটি টাকা উদ্ধার করতে পেরেছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা (ED freezes 10 bank accounts of Kuntal Ghosh) ৷

শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি কাণ্ডে ইতিমধ্যে কুন্তল ঘোষকে জেরা করে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পেয়েছেন তদন্তকারীরা ৷ এখনও পর্যন্ত কুন্তল ঘোষের মোট 75 টি ব্যাংক অ্যাকাউন্টের হদিশ পেয়েছে ৷ ইডি সূত্রের খবর 75টি ব্যাংক অ্য়াকাউন্ট ছাড়াও কুন্তল ঘোষের ব্যবহার করা আরও বেশ কয়েকটি ব্যাংক অ্যাকাউন্ট আছে ৷ সেগুলির সন্ধান করা হচ্ছে ৷

কুন্তল ঘোষ ও শান্তনু বন্দোপাধ্যায়কে মুখোমুখি বসিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হতে পারে বলে ইডি সূত্রের খবর ৷ তদন্তকারীরা অনুমান করছেন, শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি কাণ্ডের কোটি কোটি কালো টাকা সাদা টাকায় রূপান্তরিত করার জন্য সেই টাকা বিভিন্ন খাতে খরচ করা হয়েছে ৷ এমনকী ভিন রাজ্যে বিভিন্ন ব্যবসাতেও বিনিয়োগ করেছে কুন্তল ঘোষ ৷ ফলে তাঁর হাত অনেক দূর এগিয়েছে, দাবি ইডির ৷ এদিকে, শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় অভিযুক্ত কুন্তল ঘোষ এবং হুগলির আরেক যুব নেতা শান্তনু বন্দোপাধ্যায়কে বহিষ্কার করেছে তৃণমূল কংগ্রেস ৷

