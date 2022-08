কলকাতা, 1 অগস্ট: অর্পিতার বাড়ি থেকে তল্লাশি করে এবার তাঁর নয়া মেইল আইডির সন্ধান মিলল ৷ ইডির হাতে আসা এই নয়া মেইল আইডি কী কী কাজে ব্যবহার হত তা জানতে তদন্ত শুরু করেছেন আধিকারিকরা ৷ arpmymail@gmail.com-এই আইডি থেকে অর্পিতা কাদের সঙ্গে যোগাযোগ করতেন সেটা জানার কাজ শুরু হচ্ছে ৷ এর আগে বেলঘরিয়ার ফ্ল্যাটে দীর্ঘক্ষণ তল্লাশির পর কয়েক কোটি টাকা উদ্ধার করেন তদন্তকারীরা ৷ এবার সেখান থেকেই উদ্ধার হল নয়া মেইল আইডি (ED suspects this mail was used for illegal transactions)৷

জানা গিয়েছে, একটি কাগজের লেখা ছিল এই মেইল আইডি । তদন্তের দিক থেকে এবার এই বিশেষ মেইল আইডিকে গুরুত্ব দিতে চাইছে ইডি। আধিকারিকদের প্রশ্ন, তবে কি অর্পিতার বিভিন্ন লেনদেনের সূত্র লুকিয়ে রয়েছে এই ইমেইল আইডিতে ? তদন্ত নেমে অর্পিতার একাধিক সংস্থার হদিশও পেয়েছেন তদন্তকারী আধিকারিকরা।

সূত্রের খবর, প্রত্যেকটি সংস্থার নথিপত্রে অর্পিতা মুখোপাধ্যায়ের এই বিশেষ ইমেইল আইডিটি ব্যবহার করা হয়েছিল । ফলে অর্পিতা এবং পার্থর আর্থিক 'দুর্নীতি'র জাল কত দূর বিস্তার করেছে তা জানতে গুগলের দ্বারস্থ হচ্ছে ইডির । সূত্রের খবর, এই মেইল সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য পেতে গুগলকে চিঠি লিখতে চলেছে ইডি ।

পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের বাড়ি এবং অর্পিতা মুখোপাধ্যায়ের বেলঘরিয়া ক্লাব টাউনের বাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে একাধিক নথিপত্র হাতে এসেছে ইডির গোয়েন্দাদের । আর সেখানেই একটি নথি থেকে উদ্ধার হয়েছে অর্পিতার একটি মেইল আইডি । যদিও অর্পিতাকে এই মেইল আইডি দেখিয়ে তথ্য জানতে চাওয়া হলেও তিনি জানিয়েছেন এই মেইল আইডি সম্পর্কে তাঁর কোনও ধারণা নেই ।