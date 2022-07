কলকাতা, 23 জুলাই: দীর্ঘ সাড়ে 27 ঘণ্টা ধরে জিজ্ঞাসাবাদের পর তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়কে আটক করে সিজিও কমপ্লেক্সে নিয়ে যাচ্ছে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটর আধিকারিকেরা । তাঁকে আজই গ্রেফতার করবে ইডি ৷ শুক্রবার সকাল 8টা থেকে তাঁকে জেরা করা চলছে ৷ তাঁকে দিয়ে বিভিন্ন কাগজপত্রে সই করানো হয়েছে, দাবি কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার । পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের কাছে থাকা যাবতীয় জিনিসপত্র তদন্তকারী সংস্থাকে হস্তান্তর করে দেওয়ার কথা জানানো হয়েছে । (ED arrests Former Education Minister Partha Chatterjee over SSC Recruitment Scam Case in Kolkata)।

