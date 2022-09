কলকাতা, 9 সেপ্টেম্বর: শহরের ফুটবল প্রেমীদের জন্য সুখবর । ডুরান্ড কাপ খেলার টিকিট মিলবে মেট্রো স্টেশনেই । কলকাতা মেট্রোরেল কর্তৃপক্ষের তরফে এমনটাই জানানো হয়েছে (Durand Cup Tickets Available at Metro Stations from Today) ।

মেট্রো কর্তৃপক্ষের তরফে জানানো হয়েছে যে, কলকাতা যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গন এবং কিশোর ভারতী ক্রীড়াঙ্গনে যে ডুরান্ড কাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট চলছে তার টিকিট পাওয়া যাবে মেট্রোর টিকিট কাউন্টার থেকেই । পাওয়া যাবে কোয়াটার ফাইনাল, সেমি ফাইনাল ও ফাইনাল খেলার টিকিট । তবে শুধুমাত্র পার্ক স্ট্রিট ও সল্টলেক স্টেডিয়াম মেট্রো স্টেশনের কাউন্টার থেকে বিক্রি হবে এই টিকিট । 50 ও 100টাকা মূল্যের মোট 1000টি ডেইলি টিকিট এই দুটি স্টেশন থেকে বিক্রি হবে।

