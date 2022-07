কলকাতা, 8 জুলাই: মেয়াদ ফুরোতেই ফের তিন মাসের জন্য কমিশনার অফ রেলওয়ে সেফটির ছাড়পত্র (Commissioner of Railway Safety) ছাড়পত্র পেল শিয়ালদা মেট্রো স্টেশন । জুলাইয়ে মেয়াদ শেষ হওয়ার পর বারবার আবেদন জানাতেই মিলল ছাড়পত্র (Doubt the inauguration of Sealdah Metro even after the railway safety clearance fair)। মেট্রোরেল কর্তৃপক্ষের তরফে জানানো হয়েছে যে, নবীকরণের পর আগামী 22 সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে এই মেয়াদ । তাই আগামী তিন মাসের মধ্যেই সারতে হবে স্টেশনের উদ্বোধন পর্ব, শুরু করতে হবে পরিষেবা ৷

যাত্রী পরিষেবার জন্য একেবারে প্রস্তুত থাকলেও এখনও চালু হয়নি ফুলবাগান থেকে শিয়ালদা পর্যন্ত মেট্রো চলাচল । রেলওয়ে সেফটি কমিশনার পরিদর্শনের পর কলকাতা মেট্রোরেলের জেনারেল ম্যানেজার অরুণ অরোরা শিয়ালদা স্টেশন পরিদর্শনে এসে জানিয়েছিলেন যে যাত্রী পরিষেবার জন্য একেবারে তৈরি শিয়ালদা মেট্রো স্টেশন । অপেক্ষা শুধু কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রক থেকে সবুজ সংকেত মেলার ৷

কিন্তু তারপরেও এখনও এই স্টেশনে বাণিজ্যিকভাবে পরিষেবা চালু করা হয়নি ৷ এর আগে নোয়াপাড়া-দক্ষিণেশ্বর এবং সল্টলেক সেক্টর ফাইভ থেকে সল্টলেক স্টেডিয়াম পর্যন্ত মেট্রোর উদ্বোধনের ক্ষেত্রেও CRS-এর মেয়াদ শেষ হলেও ফের তা বাড়ানো হয় । কিন্তু দ্বিতীয়বার মেয়াদ বৃদ্ধির সময়ের মধ্যেই যাত্রী পরিষেবা চালু হয়ে গিয়েছিল স্টেশনে । তবে শিয়ালদার ক্ষেত্রে কী হয় সেটাই এখন দেখার ।



তবে এতকিছু হওয়ার পরেও প্রশ্ন উঠছে স্টেশন পুরোপুরি তৈরি হয়েও কেন পড়ে রয়েছে ? এমনকি চালু হওয়ার আগেই স্টেশনের কো-ব্র্যান্ডিংও সম্পূর্ণ হয়ে গিয়েছে । তাহলে কেন এখনও আটকে উদ্বোধন ? কবে থেকে শুরু হবে শিয়ালদা মেট্রোয় যাত্রী পরিষেবা ?

তবে ওয়াকিবহাল মহল মনে করছে যে, সামনেই রাষ্ট্রপতি নির্বাচন এবং তাঁকে ঘিরেই দিল্লিতে এখন সাজো সাজো রব । ব্যস্ত মন্ত্রী আমলারা । তাই হয়ত এই বিলম্ব । রাজ্য সরকারের তরফে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে কেউ থাকবে কী না সেই বিষয়ে কলকাতা মেট্রোর রেলের পক্ষ থেকে আগেই জানানো হয়েছিল যে সরকারি প্রোটোকল অনুসারে যাঁদের আমন্ত্রণ করার প্রয়োজন তাঁদেরকেই আমন্ত্রণ করা হবে । মনে করা হচ্ছে যে একবার এই স্টেশনটি চালু হয়ে গেলে দেশের ব্যস্ততম মেট্রো স্টেশন হবে শিয়ালদা মেট্রো ৷

