কলকাতা, 25 অক্টোবর: দিওয়ালি (Diwali) মানে আলোর পাশাপাশি বাজির উৎসবও বটে ৷ আর বাজির উৎসব মানেই শহর-মফস্বলে দূষণ সূচক পৌঁছবে শীর্ষে ৷ বিশেষ করে মেট্রোপলিটন শহরগুলো ৷ দিওয়ালির পরদিন সকালে অর্থাৎ মঙ্গলবার রাজধানী নয়াদিল্লিতে (New Delhi) ছবিটাও কিছুটা ভালো ৷ সমীক্ষা বলছে গত সাত বছরে সবচেয়ে স্বাস্থ্যকর ৷ কলকাতা সে তুলনায় এগিয়ে অনেকটাই ৷ দিওয়ালির পরদিন সকালে তিলোত্তমার বাতাসের গুণমান সূচক গত 40 বছরের মধ্যে সবচেয়ে ভালো বলে জানাচ্ছে সমীক্ষা (Diwali has the healthiest environment for Kolkata in last four decades) ৷ কারণটা অবশ্যই ঘূর্ণিঝড় সিত্রাং ৷

ঘূর্ণিঝড়ের আশঙ্কায় প্রশাসনের গৃহীত সচেতনতামূলক ব্যবস্থাগুলির কারণেই গত চার দশকে দিওয়ালি পরবর্তী সবচেয়ে স্বাস্থ্যকর সকাল দেখল শহর কলকাতা। মনে করা হচ্ছে তেমনটাই ৷ একইসঙ্গে সোমবার সকাল থেকে গুঁড়ি-গুঁড়ি বৃষ্টিকেও ধন্যবাদ জানিয়েছে ওয়াকিবহাল মহল। মঙ্গলবার সন্ধ্যা পর্যন্ত কলকাতার বাতাসে দূষণ সূচক ছিল প্রায় 40। যা দীপাবলির সময় 200 mg/cu mtr পর্যন্ত বৃদ্ধি পায়।

পরিবেশবিদ এসএম ঘোষ বলেন, "আমরা খুশি যে এ বছর দূষণ সূচক এত ভালো অবস্থায় রয়েছে ৷ এটি বাড়তে আরও সময় লাগবে। যদি রাজ্য প্রশাসন AQI (Air Quality Index) সমস্যা সমাধানের জন্য পর্যাপ্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করলে নভেম্বর-ডিসেম্বর মাসেও 200 mg/cu mtr অতিক্রম করবে না।"

মঙ্গলবার সকালে শিল্প শহর হাওড়ার AQI 36-এ নেমে আসে। 2021 সালে দিওয়ালির পরদিন হাওড়ার যা ছিল 265 এবং 2020 সালে ছিল 217।

গত বছর দিওয়ালির রাতে কলকাতার ফোর্ট উইলিয়ামে বাতাসের দূষণ সূচক ছিল 194 mg/cu mtr। যা এ বছর কমে 49-এ দাঁড়িয়েছে। বিধাননগরের ক্ষেত্রে একই সময়ে গতবছর দূষণ সূচক ছিল 229। এ বছর তা ছিল 39। বালিগঞ্জ, যাদবপুরের ক্ষেত্রে দূষণসূচক কমে দাঁড়িয়েছে 53 এবং 44-এ ৷

আরও পড়ুন: কালীপুজোয় ফের বাজির দাপট, পুলিশ-পর্ষদের ভূমিকায় ক্ষোভ পরিবেশ কর্মীদের

সাধারণত বাতাসে দূষণ সূচক 0-50-এর মধ্যে থাকা মানে সেটা স্বাস্থ্যকর ৷ 51-100 সন্তোষজনক, 101-200 মাঝারি, 201-300 খারাপ, 301-400 খুব খারাপ এবং 401-500 গুরুতর বলে মনে করা হয়। বাতাসে দূষণ সূচক কমলেও গত তিন বছরের তুলনায় এ বছর শব্দদূষণ বেশি হয়েছে বলে দাবি করেন পরিবেশবিদ এসএম ঘোষ। তিনি বলেন, "সবুজ বাজির শব্দের মাত্রা ছিল 110 থেকে 125 ডেসিবলের মধ্যে। কিন্তু বাংলায় শব্দের অনুমোদিত সীমা 90 ডেসিবল পর্যন্ত।"