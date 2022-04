কলকাতা, 29 এপ্রিল : লালবাতিটা কি ক্রিমিনালদের বাঁচানোর জন্য ? এবার অনুব্রত মণ্ডলকে এই ভাষাতেই তীব্র আক্রমণ করলেন বিজেপির সর্বভারতীয় সহসভাপতি দিলীপ ঘোষ(Dilip Slams Anubrata)। শুক্রবার তিনি আরও বলেন, "অভ্যেস হয়ে গিয়েছে ৷ কিন্তু একজন পার্টির নেতা, রাজ্যের সব থেকে বড় ক্রিমিনাল লালবাতি নিয়ে ঘুরছে। এটা হবে কেন ? তৃণমূল এর জন্য দায়ী।"

এদিন অনুব্রত মণ্ডলের গাড়িতে লালবাতি ব্যবহার নিয়ে মুখ খুলেছেন রাজ্যের মন্ত্রী তথা কলকাতা পৌরনিগমের মেয়র ফিরহাদ হাকিম (Firhad's Reaction on Anubrata) ৷ শুক্রবার তিনি জানিয়েছেন, গাড়িতে লালবাতি ব্যবহার করতে পারেন যাঁরা, সেই তালিকায় অনুব্রত মণ্ডলের নাম নেই (Firhad says Anubrata Mandal does not have the permission to have a Red Beacon in his car) ৷ সেই কারণে যদি অনুব্রত মণ্ডল তাঁর গাড়িতে লালবাতির ব্যবহার করেন, তাহলে তা খুলে নেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে বলেও জানিয়েছেন তিনি ৷

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, দিনকয়েক আগে সিবিআইয়ের (CBI) কাছে হাজিরা দেওয়ার উদ্দেশ্যে বাড়ি থেকে বেরিয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েন বীরভূমের তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা সভাপতি অনুব্রত মণ্ডল (TMCs Birbhum President Anubrata Mandal) ৷ সিবিআই অফিসে না-গিয়ে তিনি সোজা চলে যান এসএসকেএমে ৷ সেখানে তিনি ভর্তি হন ৷ লালবাতি ব্যবহার করা গাড়ি থেকে নেমেই হাসপাতালে যান অনুব্রত ৷

অনুব্রতকে আক্রমণ দিলীপের

আরও পড়ুন : অনুব্রতর গাড়িতে লালবাতি ব্যবহারের অনুমতি নেই, জানালেন ফিরহাদ

সেখান থেকেই বিতর্ক তৈরি হয়৷ প্রশ্ন ওঠে, গাড়িতে কি লালবাতি ব্যবহার করতে পারেন অনুব্রত মণ্ডল ? যদিও বিতর্ক চলাকালীন দেখা যায় সংশ্লিষ্ট গাড়ি থেকে লালবাতি খুলে দেওয়া হয়েছে ৷ কিন্তু তার পরও বিতর্ক থামেনি ৷ বরং কলকাতা হাইকোর্টে দায়ের হয় মামলা ৷