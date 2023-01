কলকাতা, 14 জানুয়ারি: আজ মকরসংক্রান্তি । আজ পুণ্যস্নান ৷ লক্ষ লক্ষ পুণ্যার্থী ভারতের দ্বিতীয় বৃহত্তম মেলায় গঙ্গাসাগর যাওয়ার পথে কলকাতায় জড়ো হয়েছেন ৷ ভিড় জমছে সাগরে ৷ শুরু হয়েছে সাগরস্নান ৷ কলকাতার বাবুঘাটে গঙ্গাসাগরের ক্যাম্পে দেখা মিলবে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা নাগাসাধুদের ৷ একই ভাবে ভক্তদের সমাবেশ উত্তরপ্রদেশের বারাণসীতে ৷ সেখানে গঙ্গায় পুণ্যস্নান সারবেন তাঁরা ৷ আজ, শনিবার থেকে সূর্যের উত্তরায়ন শুরু ৷ শীতের শেষ, দিনগুলো এবার দীর্ঘ হবে ৷

বারাণসীতে গঙ্গায় পুণ্যার্থীরা যাতে শান্তিতে পুণ্যস্নান সারতে পারেন, তাই সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ ভাসমান জেটিতে স্নানের কুণ্ড স্থাপন করেছেন ৷ এদিকে গঙ্গাসাগর মেলাতেও কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা ৷ হাজার হাজার কিলোমিটার পথ হেঁটে গঙ্গাসাগরে আসা এক নাগা সাধু বললেন, "আমরা কাল গঙ্গাসাগরে যাব ৷ সেখানে নদীতে ডুব দেব ৷ পুন্যস্নান করব ৷ 25 ডিসেম্বর থেকে আমি এখানে আছি ৷ স্নান সেরে উজ্জয়িনীতে ফিরে যাব" ৷ তিনি মধ্যপ্রদেশ থেকে বাংলায় এসেছেন ৷

সাধারণ মানুষ যেমন আসছেন তেমনই গঙ্গাসাগরে ডুব দিতে উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, জম্মু থেকে নাগাসাধুরা এসেছেন ৷ জম্মু থেকে আসা নাগাসাধু শিব কৈলাস পুরী বলেন, "আমি দশ বছর ধরে এখানে আসছি ৷ আগামিকাল গঙ্গাসাগরে স্নান করতে যাব" ৷ আরেক সাধু জানালেন, ভারতের সনাতন ধর্মের বৃহত্তম তীর্থক্ষেত্র গঙ্গাসাগর ৷ যুগ যুগ ধরে মানুষের মুখে এর নাম শোনা গিয়েছে ৷ তিনি 2003 সাল থেকে এই গঙ্গাসাগরে আসছেন ৷ কুম্ভ মেলার পরে ভারতের দ্বিতীয় বৃহত্তম মেলা এই গঙ্গাসাগর মেলা ৷ আনুমানিক 30 লক্ষ পুণ্যার্থী এই মেলায় আসেন ৷ এই ভিড় সামলাতে সরকার সব রকম বন্দোবস্ত নিয়েছে ৷ নিরাপত্তা জোরদার করতে মেলার ক্ষেত্রে প্রায় 1 হাজার 100 টি সিসিটিভি ক্যামেরা লাগানো হয়েছে ৷

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee) সাংবাদিক সম্মেলনে জানিয়েছিলেন, গঙ্গাসাগরে তিনটি হেলিপ্যাডের (helipads had been inaugurated at Gangasagar) উদ্বোধন করা হয়েছে ৷ গঙ্গাসাগরে আসা আরও সহজ করতে মৌরিগ্রাম সেতু নির্মাণে রিপোর্ট তৈরি হচ্ছে ৷ 8 জানুয়ারি থেকে মেলা শুরু হয়েছে ৷ শেষ হবে 17 জানুয়ারি ৷ এর মধ্যে মেলা প্রাঙ্গণে কোনও রকম অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটলে 5 লক্ষ টাকা বিমা দেওয়া হবে ৷ 14-15 জানুয়ারি মকরসংক্রান্তির পুণ্যস্নান ৷

