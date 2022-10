কলকাতা,21 অক্টোবর: আশঙ্কা সত্যি করে উৎসবের মরশুমে হাজির ঘূর্ণিঝড় সিত্রাং। এই নাম দিয়েছে সৌদি আরব । এখনও পর্যন্ত যা খবর তাতে সেটি আন্দামান সাগরে তৈরি হওয়ার পর পথ পরিবর্তন করতে করতে বাংলাদেশ এবং এই বাংলার উপকূলে আসবে । তারপর কোনদিকে যাবে সেটা এখনই বলা যাবে না । কিন্তু প্রশাসনিক স্তরে সব ধরনের প্রস্তুতি নিয়ে রাখা হচ্ছে । রাজ্য প্রশাসনের শীর্ষকর্তাদের সঙ্গে বৃহস্পতিবার বৈঠক করবেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । পাশাপাশি 22 অক্টোবর থেকে সরকারি কর্মীদের ছুটি বাতিল করে দেওয়া হয়েছে। আবহাওয়া দফতরের সঙ্গে প্রতিনিয়ত যোগাযোগ রেখে প্রতিটি পদক্ষেপ স্থির করতে চায় প্রশাসন (The state govt is in regular touch with the Met office ) ।

আলিপুর আবহাওয়া দপ্তরের উপ অধিকর্তা সঞ্জীব কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন,"উত্তর আন্দামান সাগর এবং দক্ষিণ আন্দামান সাগর ও দক্ষিণ পূর্ব বঙ্গোপসাগরে ওপর একটি নিম্নচাপ তৈরি হয়েছে। শনিবার এটি গভীর নিম্নচাপ এ পরিণত হবে। অতি গভীর নিম্নচাপে পরিণত হবে 23 তারিখ । প্রথমে এটি উত্তর পশ্চিম দিকে অগ্রসর হবে । পর পথ পরিবর্তন করে উত্তর দিকে যাবে । এবং 24 তারিখ এটি ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হবে। 25 তারিখ নাগাদ এই ঘূর্ণিঝড় আরও বাঁক নিয়ে উত্তর পূর্ব দিকে অগ্রসর হয়ে বাংলাদেশ এবং বাংলার উপকূলের কাছে আসবে। এর পরে কোন দিকে যাবে সেটা আরও পর্যাবেক্ষণের পর বলা যাবে।"

তিনি জানান, সোমবার এবং মঙ্গলবার মূলত উপকূলের জেলা দুই চব্বিশ পরগনা ও দুই মেদিনীপুর হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হবে। দক্ষিণবঙ্গের অন্যত্র হালকা বৃষ্টি হবে।এই নিম্নচাপের জন্য দুই চব্বিশ পরগনা ও পূর্ব মেদিনীপুরের বিক্ষিপ্ত ভারী বৃষ্টি হবে। এই নিম্নচাপের ফলে 23 তারিখ পর্যন্ত সমস্ত মৎস্যজীবীদের সমুদ্র যেতে বারণ করা হয়েছে।

বৃহস্পতিবার কলকাতা এবং আশপাশ অঞ্চলের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 33 ডিগ্রি সেলসিয়াস । স্বাভাবিকের চেয়ে এক ডিগ্রি বেশি। বাতাসে আপেক্ষিক আদ্রতার সর্বোচ্চ পরিমাণ ছিল 87 শতাংশ। শুক্রবার দিনে পরিস্কার আকাশ। সর্বোচ্চ তাপমাত্রা 33 ডিগ্রির আশেপাশে থাকবে।