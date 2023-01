কলকাতা, 21 জানুয়ারি: কুন্তল ঘোষকে 14 দিনের জন্য ইডি হেফাজতে পাঠাল আদালত (kuntal Ghosh to ED Custody)। শনিবার যুব তৃণমূল নেতা কুন্তল ঘোষকে ব্যাঙ্কশাল আদালতে তোলা হলে তাঁকে নিজেদের হেফাজতে চেয়ে সওয়াল করে ইডি। তাতেই সায় দেন বিচারক। নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় কুন্তলের থেকে আরও তথ্য জানা যাবে বলে মনে করছে ইডি ৷



শনিবার আদালতে ইডির দাবি, কুন্তল ঘোষের সঙ্গে অন্তত 30 কোটি টাকা লেনদেনের যোগ পাওয়া গিয়েছে । তাঁর কাছ থেকে উদ্ধার হওয়া ডায়েরিতে এই টাকার বিস্তারিত হিসাব রয়েছে । সেই টাকা তিনি কাদের থেকে নিয়েছেন । কেন টাকা নিয়েছেন । আর কার কাছেই বা টাকা পৌঁছে দিয়েছেন, তা জানা দরকার । এদিন ইডি-র আইনজীবী আদালতকে জানান, কুন্তল ঘোষ তদন্তে সহযোগিতা করছেন না । বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন না । তাছাড়া তাঁর ফ্ল্যাট থেকে যে সম্পত্তির নথি উদ্ধার হয়েছে, তা তাঁর আয়ের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয় । ইডি-র আইনজীবী বলেন, "আমরা এই দুর্নীতিকে ভারত মহাসাগর ভেবে তদন্ত শুরু করেছিলাম । কিন্তু এখন দেখছি প্রশান্ত মহাসাগর প্রমাণ দুর্নীতি হয়েছে (kuntal Ghosh to ED Custody for 14 days)।"

আরও পড়ুন: তৃণমূলের সংস্পর্শে এসেই উল্কার গতিতে উথ্থান কুন্তলের

অপরদিকে কুন্তল ঘোষের আইনজীবী দাবি করেন, যার কাছ থেকে কুন্তল টাকা নিয়েছেন বলে অভিযোগ উঠেছে, সেই তাপস মণ্ডলকে গ্রেফতার করেনি ইডি । অথচ গ্রেফতার করা হয়েছে কুন্তল ঘোষকে । কুন্তলের সঙ্গে নিয়োগ দুর্নীতির কোনও যোগ নেই বলেও দাবি করেন তিনি । দু’পক্ষের সওয়াল শুনে রায়দান স্থগিত রেখেছিলেন বিচারক ।

শনিবার সন্ধ্যায় বিচারক কুন্তল ঘোষকে 14 দিনের ইডি হেফাজতের নির্দেশ দেন ৷ এরপরেই মুখ খোলেন কুন্তল ঘোষ। তাপস মণ্ডল তাঁকে ফাঁসিয়েছেন বলে দাবি করেন । তিনি জানান, "আমার কাছে উনি 50 লক্ষ টাকা দাবি করেছিলেন। সেই টাকা না-দেওয়ায় আমার নামে অভিযোগ করেছেন উনি । "