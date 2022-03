কলকাতা, 5 মার্চ : অল্পের জন্য রক্ষা পেলেন তৃণমূল সুপ্রিমো । বারাণসী থেকে কলকাতা ফেরার পথে দুর্ঘটনার মুখে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিমান । তবে পিঠে আঘাত পেয়েছেন তিনি । মুখ্যমন্ত্রীর সফরের জন্য একটি বেসরকারি সংস্থার বিমান ভাড়া নিয়েছিল রাজ্য সরকার ৷ গতকাল বিকেলে কলকাতায় নামার আগে হঠাৎ প্রবল ঝাঁকুনি শুরু হয় বিমানটিতে । তবে শেষ পর্যন্ত বিমানের পাইলট পরিস্থিতি সামাল দেন । জানা গিয়েছে, এই তীব্র ঝাঁকুনির কারণ কী, তা তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে নবান্ন (CM Mamata Banerjee injured as her flight faces mid air turbulence while landing down Kolkata Airport) ।

বিমানবন্দর সূত্রে খবর, বেলা 3.10 মিনিট নাগাদ বিমানটি কলকাতা থেকে প্রায় 50 কিমি উত্তরপূর্বে ছিল এবং অবতরণের চেষ্টা করছিল ৷ সেই সময় প্রবল ঝাঁকুনি শুরু হয় । যাকে এয়ার টার্বুলেন্স বলে ৷ বিমানের পাইলট এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোলের (ATC) সঙ্গে যোগাযোগ করেন ৷ তাঁকে 7 হাজার ফুট থেকে 2 হাজার ফুট নিচে আসার পরামর্শ দেয় এটিসি ৷ সেই নির্দেশ মানতে গিয়ে বিমানচালক বিমানটিকে আচমকা নিচে নামিয়ে আনেন ৷

ঝাঁকুনির কারণে মুখ্যমন্ত্রীর পিঠে আঘাত লেগেছে । অল্পবিস্তর চোট পেয়েছেন মুখ্যমন্ত্রীর সফররত সঙ্গীরা । শুক্রবার কলকাতার আকাশ পরিষ্কার ছিল এবং এটিসি-র তরফে পাইলটকে আগাম কোনও সতর্কবার্তা দেওয়া হয়নি । অনেক সময় এয়ার পকেটের কারণে বিমান আচমকা অনেকটা নিচে নেমে আসে । এ ক্ষেত্রেও সেটাই কারণ নাকি বিমানের কোনও যান্ত্রিক ত্রুটির জন্যে এটা হয়েছে, সে বিষয়ে নিশ্চিত হতে চাইছে নবান্ন । যাইহোক, শেষ পর্যন্ত 3.30 মিনিট নাগাদ নিরাপদে মুখ্যমন্ত্রীর বিমান অবতরণ করে ৷

নবান্নের তরফে সরকারিভাবে মুখ্যমন্ত্রীর বিমান নিয়ে কোনও বিবৃতি দেওয়া হয়নি । এমনকি কতটা আঘাত পেয়েছেন তিনি, সে বিষয়েও মুখ খোলেননি রাজ্যের প্রধান প্রশাসনিক ভবন । মুখ্যমন্ত্রীর বিমান যাত্রায় এর আগেও এমন বিভ্রাট ঘটেছে । 2016-য় মুখ্যমন্ত্রী পটনা থেকে কলকাতা ফেরার পথে কলকাতা বিমানবন্দরের রানওয়েতে নামার অনুমতি পায়নি ৷ তাঁর বিমানটিকে প্রায় আধ ঘণ্টা আকাশে চক্কর কাটতে হয় । বিমানের জ্বালানি ফুরিয়ে আসায় পাইলট বারে বারে অবতরণের অনুমতি চাইলেও দেরি করা হয় বলে অভিযোগ ওঠে । ওই ঘটনারও তদন্তের নির্দেশ দিয়েছিল রাজ্য সরকার ।

পরের বছর 2017-তে দিল্লি থেকে কলকাতায় ফিরছিলেন তৃণমূল সুপ্রিমো ৷ সেই সময় তাঁর বিমানটি চার ঘণ্টা দেরিতে ছাড়ে, যা নিয়ে রীতিমতো ক্ষোভ প্রকাশ করেন মুখ্যমন্ত্রী । 2018-য় বাগডোগরা থেকে কলকাতা আসার সময় কলকাতা বিমানবন্দরে নামার আগে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিমানকে দীর্ঘক্ষণ আকাশে অপেক্ষা করতে হয় ৷ সে সময় রানওয়ে ফাঁকা ছিল না । কাজেই বারবার এই ধরনের ঘটনা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে । এর সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর নিরাপত্তা জড়িয়ে রয়েছে, তাই বিষয়টিকে কোনও ভাবেই হালকা করে নিচ্ছে না নবান্ন।