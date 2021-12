কলকাতা, 8 ডিসেম্বর : আর কিছুদিন পরেই আপামর বঙ্গবাসী মেতে উঠবে বর্ষবরণের উল্লাসে । ফাটবে বাজি, উড়বে ফানুস । কিন্তু এই বছরেও শিল্পক্ষেত্রে বাংলার খরা কাটলো না এবং আগামী বছরেও খরা (Industrial drought in Bengal) কাটিয়ে শিল্পায়নের উড়ান পাখা মেলার কোনও সম্ভাবনাও নেই । অন্তত বিভিন্ন রাজ্যে শিল্পের অগ্রগতি একটি কেন্দ্রীয় সংস্থার সর্বশেষ পরিসংখ্যান সেই দিকেই ইঙ্গিত দিচ্ছে ।

কেন্দ্রীয় শিল্পমন্ত্রকের অন্তর্গত পরিসংখ্যান সংকলন সংস্থার (Department for Promotion of Industry and Internal Trade) সর্বশেষ পরিসংখ্যান দেখাচ্ছে কোন রাজ্যে জানুয়ারি 2021 থেকে সেপ্টেম্বর 2021 পর্যন্ত কতগুলো শিল্প প্রতিষ্ঠানের স্মারকলিপি (industrial enterprises memorandum) লিপিবদ্ধ হয়েছে এবং তাদের আর্থিক মূল্য কত । এই দুটি পরিসংখ্যানের ক্ষেত্রেই পশ্চিমবঙ্গ (situation of industry in bengal) অন্যান্য বড় রাজ্যগুলির অনেকটাই পিছিয়ে । শুধু তাই নয়, শতাংশের হিসাবে পশ্চিমবঙ্গের এই দুই পরিসংখ্যান জাতীয় পরিসংখ্যানের তুলনায় নগণ্য ।

পরিসংখ্যান অনুযায়ী জানুয়ারি 2021 থেকে সেপ্টেম্বর 2021 পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গের লিপিবদ্ধ হওয়া শিল্প প্রতিষ্ঠান স্মারকলিপির সংখ্যা মাত্র 12 ৷ শতাংশের হিসাবে যা কিনা সর্বভারতীয় পরিসংখ্যান 594-এর মাত্র দুই শতাংশ । আর্থিক পরিমাণের ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গের চিত্রটি আরও করুণ (Sad Picture of Bengal Industries) ।

জানুয়ারি 2021 থেকে সেপ্টেম্বর 2021 পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গের লিপিবদ্ধ হওয়া 12টি শিল্প প্রতিষ্ঠান (industrial news in bengal) স্মারকলিপির আর্থিক পরিমাণ 1 হাজার 483 কোটি টাকা, যা সর্বভারতীয় পরিসংখ্যান 2 লাখ 70 হাজার 950 কোটি টাকার মাত্র 0.54 শতাংশ । অর্থনীতিবিদদের মতে, এই পরিসংখ্যান থেকে একটা জিনিস স্পষ্ট যে যে কটি শিল্প প্রতিষ্ঠানের স্মারকলিপি লিপিবদ্ধ হয়েছে সেগুলির প্রস্তাবিত গড় বিনিয়োগের পরিমাণ অতি অল্প ।

অর্থনীতিবিদদের এই বিশ্লেষণ যে সঠিক তা প্রমাণ করে পশ্চিমবঙ্গের পার্শবর্তী রাজ্য ওড়িশার পরিসংখ্যান । কেন্দ্রীয় পরিসংখ্যান অনুযায়ী জানুয়ারি 2021 থেকে সেপ্টেম্বর 2021 পর্যন্ত ওড়িশাতে লিপিবদ্ধ হওয়া শিল্প প্রতিষ্ঠানের স্মারকলিপির সংখ্যা হল মাত্র দশ, যা পশ্চিমবঙ্গের থেকে দুটো কম । কিন্তু তাতেও ওড়িশার এই দশটি লিপিবদ্ধ হওয়া শিল্প প্রতিষ্ঠানের স্মারকলিপির মোট আর্থিক পরিমাণ হল 57 হাজার 869 কোটি টাকা । অর্থাৎ প্রস্তাবিত প্রকল্পগুলির গড় বিনিয়োগের নিরিখে পশ্চিমবঙ্গের তুলনায় অনেক এগিয়ে ওড়িশা ।

কেন্দ্রীয় পরিসংখ্যানের দুই নিরিখেই দেশের অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় অনেকটাই এগিয়ে রয়েছে গুজরাট । জানুয়ারি 2021 থেকে সেপ্টেম্বর 2021 পর্যন্ত গুজরাটে লিপিবদ্ধ হওয়া শিল্প প্রতিষ্ঠানের স্মারকলিপির সংখ্যা হল 80 । সেই একই সময়ে গুজরাটে লিপিবদ্ধ হওয়া 80টি শিল্প প্রতিষ্ঠানের স্মারকলিপির আর্থিক পরিমাণ হল 97 হাজার 555 কোটি টাকা ।

এই প্রসঙ্গে অর্থনীতির অধ্যাপক, শান্তনু বসু ইটিভি ভারতকে জানান যে, একজন বিনিয়োগকারী কোথাও বিনিয়োগ করার আগে রাজ্যের পরিস্থিতি পর্যালোচনা করেন । দুর্ভাগ্যজনকভাবে বিনিয়োগকারীদের বিশ্বাস উৎপাদনের কোনও চেষ্টাই রাজ্য সরকার করেনি । শুধু বাইরে গিয়ে বিনিয়োগকারীদের আহ্বান করলে বাণিজ্য সম্মেলনে কিছু উদ্যোগপতি হয়তো আসবেন কিন্তু বিনিয়োগ আসবে না । আসল কথা হল পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কোনও শিল্পনীতিই নেই । তাই যা হবার তাই হয়েছে ।

এই প্রসঙ্গে ইটিভি ভারত কথা বলে কর্পোরেট কর্তা এবং একটি বহুজাতিক কোম্পানির ভাইস প্রেসিডেন্ট সুজয় বসুর সঙ্গে । তাঁর মতে পশ্চিমবঙ্গের জমি অধিগ্রহণ নীতি-সহ স্পেশাল ইকোনমিক জোন নীতি এবং অত্যাধিক রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ এই বিনিয়োগ টানার ক্ষেত্রে একটা বড় অন্তরায় । তাঁর মতে, রাজ্য সরকারকে এই বাধাগুলো দূর করার ক্ষেত্রে সচেষ্ট হতে হবে । একই সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গ সরকার এবং এই রাজ্যে যে শিল্পপতিরা আছেন তাঁরা যেন এই রাজ্যের বিপণন রাজ্যের বাইরে ভালভাবে করেন ।

