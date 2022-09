কলকাতা, 20 সেপ্টেম্বর: এসএসসি নিয়োগ দুর্নীতি কাণ্ডের তদন্তে সুবীরেশ ভট্টাচার্য, পার্থ চট্টোপাধ্যায়, শান্তিপ্রসাদ সিনহা ও কল্যাণময় গঙ্গোপাধ্যায় - এই চারজনকে মুখোমুখি বসিয়ে জেরা করতে পারে সিবিআই(CBI wants to Interrogate to Sitting Face to Face Partha Shanti Prasad Kalyan Subiresh)। চারজনেই সল্টলেকের বিকাশ ভবনে একত্রভাবে কাজ করে এসেছেন । বর্তমানে চারজনেই নিয়োগ দুর্নীতি কাণ্ডে গ্রেফতার হয়েছেন ৷

নিজাম প্যালেস সূত্রে খবর, এর আগে পার্থ চট্টোপাধ্যায়, শান্তিপ্রসাদ সিনহা ও কল্যাণময় বন্দ্যোপাধ্যায়কে পৃথক পৃথক বসিয়ে জেরা করা হয়েছে । পাশাপাশি তাঁদের বয়ানও রেকর্ড করেছেন তদন্তকারী আধিকারিকরা । কিন্তু তাতে তদন্তকারী আধিকারিকরা পরিলক্ষিত করেছেন যে, প্রত্যেকেই একে অপরের কোটে বল ঠেলছেন অর্থাৎ দায় এড়িয়ে যাচ্ছেন । এক্ষেত্রে চারজনকে একসঙ্গে নিয়ে মুখোমুখি জেরা করার কথা ভাবছেন সিবিআইয়ের গোয়েন্দারা ।

তবে এক্ষেত্রে সিবিআইয়ের দিল্লির সদর দফতরের আধিকারিকদের সঙ্গে কথা বলে বিষয়টি পরিষ্কার করে নিতে চাইছেন কলকাতার আধিকারিকরা ৷ এই চারজনকে একসঙ্গে মুখোমুখি বসিয়ে জেরা করে তাদের বয়ান অডিয়ো বা ভিডিয়ো রেকর্ডিং করা হবে ৷ পরে তা মিলিয়ে দেখলে একাধিক নতুন তথ্য প্রমাণ বেরিয়ে আসলেও আসতে পারে বলে মনে অনুমান তদন্তকারীদের । ইতিমধ্যেই শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি কাণ্ডে সিবিআইয়ের হাতে এই প্রথম কোনও উপাচার্য গ্রেফতার হয়েছেন । সোমবার উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য সুবীরেশ ভট্টাচার্যকে দফায় দফায় জিজ্ঞাসাবাদ করে অসন্তুষ্ট হয়ে কার্যত তাঁকে গ্রেফতার করতে বাধ্য হয় সিবিআই ।

