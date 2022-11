কলকাতা, 2 নভেম্বর: গরুপাচার কাণ্ডের তদন্তে নেমে চাঞ্চল্যকর তথ্য পেয়েছে সিবিআই ৷ তাদের দাবি, কোটি কোটি টাকার লেনদেন হত এই পাচারের মাধ্যমে ৷ সেই টাকা একাধিক ভুয়ো কর্পোরেট সংস্থার মাধ্যমে অন্য অ্যাকাউন্টে পাঠিয়ে দেওয়া হত ৷ সূত্রে জানা গিয়েছে, বিপুল অর্থ সরাতে ভুয়ো কর্পোরেট সংস্থার একটি চেন কাজ করত ৷ প্রথমে এই চেনের একেবারে নিচু স্তরে থাকা সংস্থার অ্যাকাউন্টে টাকা যেত ৷ এরপর তারা ওই অর্থের একটি অংশ বহু ভুয়ো কর্পোরেট সংস্থার অ্যাকাউন্টে ট্রান্সফার করে দিত (Central Bureau of Investigation carries on its probe on the multi-crore cattle smuggling scam in West Bengal) ৷ এ নিয়েই তদন্ত শুরু করেছে সিবিআই ।

গরুপাচারের ঘটনায় ইতিমধ্যেই সিবিআইয়ের হাতে গ্রেফতার হয়েছেন বীরভূমের দাপুটে তৃণমূল নেতা অনুব্রত মণ্ডল । সিবিআইয়ের পাশাপাশি তাঁর বিরুদ্ধে তদন্ত শুরু করেছে আরেক কেন্দ্রীয়ন তদন্ত সংস্থা ইডিও । সেই ইডি অনুব্রতর মেয়ে সুকন্যাকে আজ দিল্লিতে তলব করেছে । এর আগেও তাঁকে একবার দিল্লিতে তলব করা হয়েছিল । কিন্তু ব্যক্তিগত কারণ দেখিয়ে হাজিরা এড়ান সুকন্যা । এরপর আবারও তাঁকে ডেকে পাঠানো হয়েছে ।