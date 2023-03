কলকাতা, 17 মার্চ: নবম-দশম শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় (Recruitment Scam Case) স্কুল সার্ভিস কমিশনের আইনকে চ্যালেঞ্জ করে শুক্রবার মামলা দায়ের করা হল কলকাতা হাইকোর্টে (Calcutta High Court)। স্কুল সার্ভিস কমিশনের আইনের 17 নম্বর ধারাকে চ্যালেঞ্জ করে মামলা হয়েছে । এই ধারাকে অবৈধ ঘোষণার দাবি জানিয়ে পিটিশন দাখিল করা হয়েছে (Cancellation of Rule 17 rule of SSC)। এই আইনের বলেই 618 জন কর্মরত শিক্ষকের সুপারিশপত্র প্রত্যাহার করেছিল স্কুল সার্ভিস কমিশন (Plea Against Rule 17 of SSC)।

এই মামলার শুনানিতে বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসু রাজ্য সরকার, স্কুল সার্ভিস কমিশন, মধ্যশিক্ষা পর্ষদ-সহ সব পক্ষকে হলফনামা আদান-প্রদানের নির্দেশ দিয়েছেন । আগামী 3 এপ্রিলের মধ্যে এই প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসু । মামলার পরবর্তী শুনানি হবে 3 এপ্রিল ।

এই 17 নম্বর ধারায় কোনও চাকরিপ্রার্থীর সুপারিশ বাতিল করার ক্ষমতা রয়েছে স্কুল সার্ভিস কমিশনের । আবেদনকারী বা কমিশনের দ্বারা সুপারিশ পত্র দেওয়ার ক্ষেত্রে যদি কোনও ভুল হয়ে থাকে, তাহলে যে কোনও সময় সুপারিশ পত্র প্রত্যাহার করতে পারে কমিশন । 17 নম্বর ধারা অনুযায়ী এই ক্ষমতা রয়েছে এসএসসি-র ।

উল্লেখ্য, নবম-দশমে ওএমআর শিট কারচুপির অভিযোগে 952 জন চাকরিরত শিক্ষককে চাকরি থেকে বরখাস্ত করার নির্দেশ দিয়েছিলেন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসু । গত মাসে সেই নির্দেশ দেওয়ার পর স্কুল সার্ভিস কমিশন ইতিমধ্যেই 618 জনকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করেছে । বাকিদের ধীরে ধীরে বরখাস্ত করার প্রক্রিয়া চলছে । চাকরিহারা প্রার্থীরা বিচারপতি সুব্রত তালুকদারের ডিভিশন বেঞ্চেও আপিল করেছিলেন । কিন্তু ডিভিশন বেঞ্চও সিঙ্গল বেঞ্চের নির্দেশই বহাল রাখে । চাকরি খোয়ানো প্রার্থীরা তাই এ বার স্কুল সার্ভিস কমিশনের 17 নম্বর ধারাকেই অবৈধ ঘোষণা করার দাবি তুলেছেন ।