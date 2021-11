কলকাতা, 24 নভেম্বর : আর লাইনে দাঁড়ানো, ছুটোছুটি নয় । গাড়ির লাইসেন্সের এনওসি (No Objection Certificate, NOC) পেতে আর এ দফতর ও দফতর করতে হবে না । লালবাজার ট্রাফিক সূত্রে জানা গিয়েছে, গাড়ির এনওসি, ড্রাইভিং লাইসেন্স-এর জন্য (Car and Driving Licence NOC Certificate) আর লালবাজারের আসতে হবে না গাড়িচালক থেকে গাড়িমালিকদের । কারণ অনলাইনে যে কেউ নো-অবজেকশন সার্টিফিকেট বা এনওসি পেতে পারবেন (No Objection Certificate or NOC available Kolkata Police online website) । এই বিষয়ে কলকাতা পুলিশের (Kolkata Traffic Police) ডিসি ট্রাফিক অরিজিৎ সিনহা জানিয়েছেন, গাড়ি এবং ড্রাইভিং লাইসেন্সের এনওসি অনলাইনে পাওয়া যাবে ৷ এতে সাধারণ মানুষের অনেক উপকার হবে । পাশাপাশি দালাল চক্র বা কমিশন কামানোর দিন শেষ ।

জানা গিয়েছে, কলকাতা ট্রাফিক পুলিশের ওয়েবসাইটে (www.kolkatatrafficpolice.gov.in) গিয়ে ডাউনলোড করে নিতে হবে এনওসি ফর্ম (Download NOC Form) । ফর্মটি সঠিক তথ্য দিয়ে পূরণ করে অনলাইনে জমা দিতে হবে (Upload filled up form) । ফর্মটিতে গাড়ির নম্বর (Car Number), চেসিস নাম্বার (Chassis Number), ইমেল (E-mail), এবং মোবাইল নম্বর (Mobile Number) ঠিকঠাক লিখতে হবে । এরপর আবেদনকারীর ফোনে একটি ওয়ান টাইম পাসওয়ার্ড (One Time Password) বা ওটিপি (OTP) আসবে । আদৌ গাড়িটি এনওসি পাওয়ার যোগ্য কি না, তা এই ওটিপি মারফত ফর্মটি পড়ে দেখা হবে ।

এতদিন লালবাজারে ট্রাফিক কাউন্টার (Lalbazar Traffic Counter) থেকে এনওসির ফর্ম দেওয়া হত ৷ সমস্ত নথি নিয়ে কাউন্টারে দীর্ঘক্ষণ লাইনে দাঁড়িয়ে সেখানে জমা দেওয়ার বেশ কিছুদিন পর এই সার্টিফিকেট পেতেন গ্রাহকরা ৷ তবে করোনাকালে বেশিরভাগ কাজই এখন অনলাইন মাধ্যমে হচ্ছে ৷ আর সেই পথে হাঁটছে এবার কলকাতা পুলিশের ট্রাফিক বিভাগ (Kolkata Traffic Police) । এই প্রসঙ্গে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কলকাতা পুলিশের একজন উচ্চপদস্থ আধিকারিক জানান, এই উদ্যোগের ফলে অসংখ্য মানুষ উপকৃত হবেন ৷ পাশাপাশি হয়রানি কমবে ৷