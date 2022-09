কলকাতা, 24 সেপ্টেম্বর: গুজরাতের বরোদার কেন্দ্রীয় সংশোধনাগারে একসঙ্গে সাত বন্দির আত্মহত্যার চেষ্টার পর এবার খাস কলকাতায় । প্রেসিডেন্সি সংশোধনাগারে (Presidency Correctional Home) ফাঁসির সাজাপ্রাপ্ত বন্দি নিজের পেটে ছুড়ি চালিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করেছে বলে জানা গিয়েছে (Capital penalty Convict attempts suicide) । ইতিমধ্যেই ওই ফাঁসির সাজাপ্রাপ্ত আহত আসামিকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে এসএসকেএমের ট্রমা কেয়ার সেন্টারে (He has been taken to SSKM) । ওই সাজাপ্রাপ্ত বন্দির নাম রইস কুরেশি । হাওড়ার একটি খুনের দায়ে তাঁকে ফাঁসির সাজা দেওয়া হয়েছে ।

সূত্রের খবর, শুক্রবার রাতে একটি ধারালো ছুড়ি জাতীয় কিছু বস্তু নিয়ে আচমকাই সে তার পেটে আঘাত করতে থাকে এবং যন্ত্রণায় ছটফট করে । গোটা ঘটনাটি প্রত্যক্ষ করেন কারারক্ষীরা । এরপরেই ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হয় । অতি সাবধানতার সঙ্গে ওই বন্দিকে রক্তাক্ত অবস্থায় নিয়ে যাওয়া হয় এসএসকেএমের ট্রমা কেয়ার সেন্টারে । পাশাপাশি খবর দেওয়া হয় হেস্টিংস থানায় ।

ইতিমধ্যেই প্রেসিডেন্সির সংশোধনাগারে তরফে হেস্টিংস থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে । তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ । অভিযোগ, ওই বন্দি যেহেতু ফাঁসির সাজা রয়েছে ফলে নিজেকে আঘাতপ্রাপ্ত করে ঘটনাস্থল থেকে পালানোর পরিকল্পনাও করলে করতে পারে ।

ওই বন্দি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছে । সুস্থ হলে তার সঙ্গে কথা বলবেন তদন্তকারী আধিকারিকরা । পাশাপাশি এই ঘটনার প্রশ্ন উঠেছে যে কীভাবে প্রেসিডেন্সি সংশোধনাগারের মতো একটি রক্ষণশীল জায়গায় ধারালো অস্ত্র পৌঁছল? গোটা ঘটনার তদন্তে নেমেছে হেস্টিংস থানার পুলিশ ।

প্রসঙ্গত, চলতি সপ্তাহেই গুজরাতের বরোদায় সাত বিচারাধীন বন্দি আত্মহত্যার চেষ্টা করেছিল (Seven under trial prisoners attempted suicide in Gujarat) ৷ এই সাত বন্দি ফিনাইল ও ডিটারজেন্ট খেয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করে ৷ সেই একই ছবি এবার দেখা গেল কলকাতার প্রেসিডেন্সি সংশোধনাগারে ৷ আর যা নিয়ে ইতিমধ্যে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে ৷