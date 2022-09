কলকাতা, 8 সেপ্টেম্বর: মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে মামলা খারিজ করল হাইকোর্ট । মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের রেড রোডে নমাজ পড়া নিয়ে আদালতের দ্বারস্থ হয় গেরুয়া শিবির ৷ একটি নির্দিষ্ট ধর্ম সম্প্রদায়কে খুশি করতে প্রকাশ্যে নমাজ পড়েন তিনি, এই দাবিতে নমাজ পড়া নিয়ে জনস্বার্থ মামলা দায়ের করা হয় ।

আবেদনকারী বিজেপি সদস্য নাজিয়া ইলাহি খানের দাবি, মুখ্যমন্ত্রী এইভাবে নিজের প্রচার করতে চান । তিনি একজন হিন্দু । তাই ওই ভাবে খোলাখুলি নামাজ পড়ার (Mamata Banerjee Namaz at Red Road) বিষয়ে হস্তক্ষেপ করুক আদালত । প্রধান বিচারপতির প্রকাশ শ্রীবাস্তবের ডিভিশন বেঞ্চ (Justice Prakash Shrivastava) জানিয়ে দিল, এই ধরনের জনস্বার্থ মামলায় হস্তক্ষেপ করবে না আদালত (Calcutta High Court rejects PIL over Mamata Banerjee Namaz at Red Road) ।

মামলার শুনানিতে রাজ্যের অ্যাডভোকেট জেনারেল সৌমেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বলেন, "মামলাকারী একটি রাজনৈতিক দলের সদস্য । নিজের প্রচারের স্বার্থে এর আগে তিনি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'জেহাদ' মন্তব্যকে কেন্দ্র করে মামলা করেন ৷ পরে লাল সিং চাড্ডা সিনেমার প্রদর্শনী বন্ধ করতে মামলা করেন । এছাড়াও অন্য দু'টি মামলা করেছিলেন ।" রাজনৈতিক প্রচারের উদ্দেশ্যেই এই মামলা, জানান অ্যাডভোকেট জেনারেল । তিনি আদালতে মামলা খারিজের আবেদন জানান ৷ এতদিন প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ এই মামলার শুনানি শেষে রায়দান স্থগিত রেখেছিল (calcutta high court) ।