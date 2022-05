কলকাতা, 13 মে : "জীবনে আর কখনও এমন কাজ করব না ৷" আদালতে বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের সামনে করজোড়ে ক্ষমা ভিক্ষা চাইলেন প্রধান শিক্ষক (Headmaster Apologies in High Court for Stopping the Salary of the co Teacher) ৷ কিন্তু কেন ? এমন কী করেছিলেন তিনি, যার জন্য ক্ষমা চাইতে হল ?

উত্তর 24 পরগনার গোবরডাঙার বাসিন্দা রাজু জানা গোলাবাড়ির পল্লীমঙ্গল স্কুলে ইংরেজির শিক্ষক ৷ 2013 সাল থেকে তিনি ওই স্কুলে শিক্ষকতা করে আসছেন ৷ কিন্তু কোনও কারণ ছাড়াই 2018 সালের ডিসেম্বর থেকে 2020 সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত দু'বছর তাঁর বেতন বন্ধ করে দেন প্রধান শিক্ষক শেখ সফি আলম ।

প্রধান শিক্ষক বেতন বন্ধ করার পিছনে যুক্তি দেন যে, ইংরেজির শিক্ষক রাজু জানা বিভিন্ন সময় স্কুলে অনুপস্থিত থেকেছেন ৷ শো-কজ করা হলেও কোনও জবাব দেননি ৷ কিন্তু ইংরেজির শিক্ষকের বক্তব্য, প্রধান শিক্ষক ক্ষমতাবলে বিনা কারণে স্কুলের আরও তিন-চার জনের বেতন বন্ধ রেখেছেন ৷

এরপর বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের বেঞ্চে মামলাটি উঠলে তিনি প্রধান শিক্ষককে বলেন, "2018 ডিসেম্বর থেকে 2020 ডিসেম্বর পর্যন্ত সহ-শিক্ষকের মাইনে বন্ধ রাখলেন কেন ? স্কুলটা কি আপনার জমিদারি ? আপনি বেতন দেন নাকি ? আপনারও বেতন বন্ধ করে দেব ৷"

এই কথা শুনে সঙ্গে সঙ্গে প্রধান শিক্ষক শেখ সফি আলম হাতজোড় করে বিচারপতির কাছে ক্ষমা চান ৷ মাইনে বন্ধ করার জন্য তাঁকে ক্ষমা করা হোক এই আর্জিও জানান তিনি । প্রধান শিক্ষক আদালতে তেমন কোনও নথিও দেখাতে পারেননি, যেখানে তাঁকে সহ-শিক্ষকের বেতন বন্ধ রাখার নির্দেশ দেওয়া হয় জেলা স্কুল পরিদর্শকের তরফে । এতএব বৈধ কোনও কারণ ছাড়াই তিনি দু'বছর ধরে মাইনে বন্ধ রাখেন ।

রাজু জানা বলেন, "প্রধান শিক্ষক এলাকায় এত প্রভাবশালী যে আমাকে গুলি করার হুমকিও দেন ৷ এমনকি মিড ডে মিলে 1000 ছাত্র-ছাত্রীকে খাইয়ে খাতায় কলমে 3000 জন খাওয়ার কথা লিখতে বলা হত । এভাবেই প্রভাব খাটিয়ে স্কুলের আরও তিন জন শিক্ষকের বেতন বন্ধ রেখেছেন তিনি ৷ নিজের জায়গায় অন্য একজন শিক্ষককে বসিয়ে বেতন তুলেছেন প্রধান শিক্ষক । হোয়াইটনার লাগিয়ে বিকৃত করা হত হাজিরা খাতা । পাশাপাশি ছাত্র-ছাত্রীদের থেকে অতিরিক্ত ডোনেশনও নিতেন তিনি ।"

সমস্ত বক্তব্য শোনার পর বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় 18 মে সহ-শিক্ষক রাজু জানাকে হলফনামা দেওয়ার নির্দেশ দেন । প্রধান শিক্ষককেও ওইদিন হলফনামা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতি । পাশাপাশি তাঁকে 8 জুন পর্যন্ত স্কুলে ঢোকার উপর স্থগিতাদেশ জারি করেন বিচারপতি । এই বিষয়ে বারাসতের পুলিশ সুপারকে বিচারপতি নির্দেশ দেন সংশ্লিষ্ট স্কুলে আপাতত দু'জন সশস্ত্র পুলিশ মোতায়েন করা থাকবে যাতে প্রধান শিক্ষক স্কুলে ঢুকতে না পারেন ।

