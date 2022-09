কলকাতা, 12 সেপ্টেম্বর: বীজপুরের বিধায়ক সুবোধ অধিকারীকে সাক্ষী হিসাবে 3 ঘণ্টার বেশি জেরা করতে পারবে না সিবিআই (CBI can not Interrogate TMC MLA Subodh Adhikary more than 3 hours)। সোমবার এমনই নির্দেশ দিল বিচারপতি ইন্দ্রপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় ও বিচারপতি বিশ্বরূপ চৌধুরীর ডিভিশন বেঞ্চ । সাক্ষী হিসেবে বিধায়ককে জেরা করতে গেলে 72 ঘণ্টা আগে তাকে নোটিশ দিতে হবে ।



বিধায়ককে অভিযুক্ত হিসাবে নির্দিষ্ট করলে সিবিআইকে 10 দিন আগে নোটিশ দিয়ে জানাতে হবে । এমনকি 10 দিনের মধ্যে তাঁকে গ্রেফতার করা যাবে না (HC on Subodh Adhikary CBI Interrogate)।



উল্লেখ্য, বেআইনি অর্থলগ্নি সংস্থার একটি মামলায় সুবোধ অধিকারীকে বারংবার নোটিশ দিয়ে ডেকে পাঠায় সিবিআই । সিবিআইয়ের কাছে নথি জমা দেওয়ার সময় চেয়ে কলকাতা হাইকোর্টে আবেদন জানান বীজপুরের বিধায়ক সুবোধ অধিকারী । পাশাপাশি তাঁকে দীর্ঘক্ষণ জেরা করার জন্য আদালতের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয় ।

আরও পড়ুন : হাওড়া জুড়ে ভুয়ো গাঁজা মামলায় গ্রেফতার কেন, রাজ্যের রিপোর্ট তলব হাইকোর্টের

বিচারপতি ইন্দ্রপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়ের ডিভিশন বেঞ্চ নির্দেশ জারি করেছে 28 সেপ্টেম্বরের মধ্যে সুবোধ অধিকারীকে সমস্ত নথি সিবিআইয়ের কাছে জমা করতে হবে ।

মামলাকারীর আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তব্য

এই নির্দেশের ফলে সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় বা মদন মিত্রদের ক্ষেত্রে সাক্ষী হিসেবে ডেকে সারাদিন জেরার পরেই রাতে গ্রেফতারের যে পথ নিত সিবিআই, সেই প্রবণতা এবার বন্ধ হবে বলে দাবি মামলাকারীর আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের । হালিশহর পৌরসভার চেয়ারম্যান রাজু সাহানির বাড়ি থেকে কোটি কোটি টাকা উদ্ধার ও তাঁকে গ্রেফতারের পরে ওই চিটফান্ড মামলায় 4 সেপ্টেম্বর বিধায়ক সুবোধ অধিকারীর বাড়িতে তল্লাশি চালায় সিবিআই । তাঁকে নোটিশ পাঠিয়ে তলব করা হয় । সেই নোটিশ চ্যালেঞ্জ করে তিনি সময় দেওয়ার দাবিতে হাইকোর্টে আবেদন করেন । তাতেই এই নির্দেশ দিয়েছে সিবিআই ৷

আরও পড়ুন : ইংরেজবাজারে ফুলবাড়িয়া পঞ্চায়েতে দুর্নীতির অভিযোগ, জেলাশসাককে তদন্তের নির্দেশে কলকাতা হাইকোর্টের