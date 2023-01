কলকাতা, 10 জানুয়ারি: শর্তসাপেক্ষ কুণাল ঘোষকে (Kunal Ghosh) সিঙ্গাপুর যাওয়ার অনুমতি দিল কলকাতা হাইকোর্ট (Calcutta High Court) । বিচারপতি জয়মাল্য বাগচির ডিভিশন বেঞ্চ এই অনুমতি দিয়েছে । এদিন সিবিআইকে (CBI) রীতিমতো ভর্ৎসনা করেন বিচারপতি । তিনি বলেন, সারদা মামলায় কী করেছেন এখনও পর্যন্ত । মূল অভিযুক্ত কত বছর জেলে আছেন? আপনারা এখনও নিম্ন আদালতে বিচার প্রক্রিয়া শুরু করতে পারেননি । আপনাদের জন্য অভিযুক্তরা বছরের পর বছর কেন ভুগবে? "

কুণাল ঘোষের আইনজীবী শাবির আহমেদের দাবি, 2017 সালে সারদা মামলায় তাঁর মক্কেলের শর্তসাপেক্ষে জামিন মঞ্জুর করেন তৎকালীন বিচারপতি অসীমকুমার রায় । শর্ত ছিল দেশের বাইরে যেতে পারবে না কুণাল ঘোষ । কিন্তু সিঙ্গাপুরে একটি ভোকেশনাল কোর্সে যোগ দেওয়ার আবেদন জানিয়ে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন তিনি । সিবিআই আইনজীবীকে বিচারপতি বাগচী বলেছেন, "আপনারা বারবার বলেন ফের তদন্তের প্রয়োজন । এত বছর পর কীসের ফের তদন্ত । আপনাদের ফের তদন্তের জন্য অভিযুক্তরা ভুগবে কেন? সব মামলাতেই আপনারা বলেন ফের তদন্ত । বিষয়গুলির দিকে নজর দিন ।"

বিচারপতির মন্তব্য, 2014 থেকে এখনও চার্জ ফ্রেম করতে পারেনি সিবিআই । এমনকী নতুন কোনও তথ্যও নেই কুণাল ঘোষের বিরুদ্ধে । আবেদনকারী একজন সাংবাদিক । তারপরই বিচারপতি নির্দেশ দেন, কুণাল ঘোষ সিঙ্গাপুরের যেতে পারবেন 10 দিনের জন্য (HC Relief for Kunal Ghosh) । 16 জানুয়ারি কুণাল ঘোষ দেশ ছাড়তে পারবেন ৷ তবে তাঁকে 31 জানুয়ারির মধ্যে ফেরত আসতে হবে এবং 5 লক্ষ টাকা বন্ড জমা রাখতে হবে রাষ্ট্রীয় ব্যাংকে । স্ত্রীকে জামিনদার হতে হবে । দেশে ফেরার পর ফের তাঁকে পাসপোর্ট জমা রাখতে হবে । 3 ফেব্রুয়ারি ফের মামলার শুনানি হবে । সেদিন শর্তগুলো নিয়ে ফের বিচার করবে উচ্চ আদালত (Calcutta High Court gives go ahead to Kunal Ghosh foreign travel) ।

প্রসঙ্গত, 2 জানুয়ারি সিঙ্গাপুরে যাওয়ার জন্য কলকাতা হাইকোর্টে আবেদন জানান তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষ ৷ সারদা চিটফান্ড মামলায় অভিযুক্ত তিনি ৷ কুণাল এই মামলায় গ্রেফতারও হন ৷ এখন তিনি জামিনে রয়েছেন ৷ আদালতের তরফে তাঁর বিদেশ যাত্রায় নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হয়েছিল ৷ কুণালের পাসপোর্টও জমা রাখা হয় আদালতে ৷ তাই তিনি আদালতের দারস্থ হন বিদেশ যাওয়ার অনুমতি চেয়ে ৷ শেষমেশ সেই অনুমতি মিলল ।