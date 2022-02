কলকাতা, 21 ফেব্রুয়ারি: হলদিয়া বন্দর এলাকায় তোলাবাজির ঘটনায় সিবিআই তদন্তের নির্দেশ কলকাতা হাইকোর্টের । নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতি রাজাশেখর মানথা । এতদিন বন্দর এলাকার তোলাবাজির ঘটনার তদন্ত করছিল সিআইডি । তদন্তের স্বার্থে অবিলম্বে প্রয়োজনীয় নথিপত্র সিবিআইকে দিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট । তোলাবাজির ঘটনায় অভিযুক্ত রাজীব পালের জমিন মঞ্জুর করেন বিচারপতি রাজাশেখর মান্থা (The Calcutta High Court has ordered to CBI)।

আদালত সূত্রে খবর, রাজীব পাল হলদিয়া বন্দর এলাকায় লরি থেকে 100 টাকা করে তোলা তুলতেন । সম্প্রতি বিজেপিতে যোগ দেওয়ার পর তাঁর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের হয় কলকাতা হাইকোর্টে । এরপরেই রক্ষাকবচের দাবিতে হাইকোর্টের দারস্থ হয়েছিলেন রাজীব পাল । বিচারপতি কৌশিক চন্দ রাজীব পালকে গ্রেফতার না করার নির্দেশ দিলেও বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ অভিযুক্ত রাজীব পালের জামিনের সুরক্ষাকবচের সময় বৃদ্ধি করেনি । এরপরেই জিজ্ঞাসাবাদের জন্য পুলিশ সমন পাঠায় অভিযুক্তকে । কোনও সদুত্তর না মেলায় রাজীব পালের বাড়িতে গিয়ে পুলিশ দেখে বাড়িতেও তালা দেওয়া । বাধ্য হয়ে 28 জুলাই তাকে গ্রেফতার করে পুলিশ । সোমবার রাজীব পালের জামিন মঞ্জুর করেছেন বিচারপতি রাজাশেখর মান্থা ।

উল্লেখ্য, হলদিয়া তোলাবাজি মামলায় অপর এক অভিযুক্ত কাঁথি পৌরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যান শ্যামল আদক সুপ্রিম কোর্ট থেকে রক্ষাকবচ পেয়েছেন ।