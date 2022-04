কলকাতা, 18 এপ্রিল : সোমবার সকাল থেকেই বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের সিঙ্গল বেঞ্চ বয়কট করার সিদ্ধান্তে অনড় তৃণমূল লিগাল সেলের আইনজীবীরা (Justice Avijit Ganguly regusted to government lawyers to come to court room) । হাইকোর্টের 17 নম্বর কক্ষ যেখানে বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় বসেন, তার সামনে জটলা করে রাখেন তাঁরা এবং মামলায় রাজ্যের কোনও আইনজীবী হাজির হবেন না বলে জানানো হয় ।

যদিও আজকে অন্য পক্ষের আইনজীবীদের আর জোর করে আটকানোর চেষ্টা করা হয়নি । তারপরই বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় তৃণমূল লিগাল সেলের আইনজীবী বিশ্বব্রত বসু মল্লিক-সহ আরও বেশ কয়েকজন বরিষ্ট আইনজীবীকে ডেকে তাঁর ঘরের সমস্ত মামলায় রাজ্যের আইনজীবীদের হাজির হওয়ার অনুরোধ জানালেন । তিনি বলেন, "আপনারা হাজির থাকুন, না হলে আমার অসুবিধা হচ্ছে । মামলার রায়দান করতে সমস্যা হচ্ছে ।"

বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় এদিন সিনিয়র আইনজীবী চণ্ডীচরণ দে ও বিশ্বব্রত বসুমল্লিককে অনুরোধ করেন তাঁরা যাতে মামলায় হাজির থাকেন । বিচারপতি বলেন, "রাজ্যের আইনজীবীরা না এলে মামলাকারীরা সমস্যায় পড়বেন । আপনারা আসুন । না হলে মামলা পিছিয়ে যাবে ।" আইনজীবীদের উদ্দেশে তিনি বলেন, "আমার কোনও আইনজীবীর সঙ্গে বিরোধ নেই, রায়দান করতে গিয়ে সমস্যা হচ্ছে । বারে গিয়ে আইনজীবীদের একটু বোঝান । সিনিয়র আইনজীবীরা বোঝালে সমস্যা মিটবে ।"

সিনিয়র আইনজীবী চণ্ডীচরণ দে বিচারপতির উদ্দেশ্যে বলেন, "ডিভিশন বেঞ্চ আপনার নির্দেশ এবং পরবর্তী পদক্ষেপে ভয় পাচ্ছে । কেউ মামলা গ্রহণ করছে না আপনার নির্দেশের বিরুদ্ধে ।" বিচারপতি আরও বলেন, "কেউ ভয় পাচ্ছেন না । কেন ভয় পাবে ৷ আমি চা খেতে খেতে তাঁদের সঙ্গে দিব্যি গল্প করছি । কারও সঙ্গে কোনও সমস্যা তো হচ্ছে না । আপনারা চলে আসুন । আমার কাজ করতে সমস্যা হচ্ছে ।" যদিও তৃণমূল সেলের আইনজীবীরা নিজেদের মধ্যে গুঞ্জন করতে থাকেন যে তাঁদের রেজলিউশন রয়েছে । আগে মিটিং ডেকে সেই রেজলিউশন বাতিল করতে হবে, তারপর বিচারপতির বেঞ্চে মামলার শুনানিতে হাজির থাকতে পারবেন তাঁরা ।

উল্লেখ্য, গত সপ্তাহের শুরু থেকেই বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের শিক্ষক নিয়োগ, গ্রুপ-সি ও গ্রুপ-ডি নিয়োগের মামলায় একের পর এক মামলায় সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দেওয়াকে কেন্দ্র করে বিজেপি, সিপিএম, কংগ্রেস ও তৃণমূল সেলের আইনজীবীদের মধ্যে মতবিরোধ শুরু হয় । তৃণমূল লিগাল সেল বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের বেঞ্চ বয়কট করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে । কিন্তু অন্যান্য রাজনৈতিক দল সমর্থিত আইনজীবীরা তা সমর্থন না করায় সেই নিয়ে তুমুল বাকবিতন্ডায় জড়ান আইনজীবীরা ।

গত বুধবার বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের বেঞ্চে কোনও মামলার শুনানি করতে দেবেন না বলে তৃণমূল সেলের আইনজীবীরা বিচারপতির আদালত কক্ষের দ্বার আটকে বসেছিলেন ।

