কলকাতা, 11 নভেম্বর: 14 নভেম্বর নিউ আলিপুর থেকে চেতলা পর্যন্ত বিজেপি'কে মিছিল করার অনুমতি দিল কলকাতা হাইকোর্ট (calcutta high court)। শুক্রবার বিচারপতি রাজাশেখর মান্থা এই নির্দেশ দিয়েছেন (Cal HC gives permission to BJP rally)। এদিন সকালে বিজেপি যুব মোর্চা রাজবিহারী থেকে চেতলা পর্যন্ত মিছিল করার অনুমতি চেয়ে আদালতের দ্বারস্থ হয় । কিন্তু রাজ্য জানায় ওই দিন একই রাস্তায় দুটি অন্য রাজনৈতিক কর্মসূচি রয়েছে । পরে রাজ্য বিকল্প রাস্তা হিসাবে নিউ আলিপুর থেকে চেতলা পর্যন্ত মিছিল করার প্রস্তাব দেয় বিজেপিকে । তাতে সন্মতি জানিয়েছে পদ্মশিবির (Bengal BJP Rally) ।

এদিন বিজেপি'র আবেদনের প্রেক্ষিতে বিচারপতি মান্থা মন্তব্য করেন,"দেশলাই আগে থেকেই রয়ে ছে। শুধু জ্বালানো বাকি থাকবে!"শুনানিতে রাজ্যের তরফে আইনজীবী অমিতেষ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "ওনারা পুলিশি অনুমতি চান । রাসবিহারী থেকে চেতলা মিছিলের ৷ তবে সেদিন ওখানে আগে থেকেই 2টি কর্মসূচি রয়েছে ৷ ওনারা রাসবিহারী থেকে লেক মলের দিকে কোনও মিছিল করলে আমাদের আপত্তি নেই ।" কিন্তু বিচারপতি বলেন, "রাসবিহারী থেকে লেক মল? এত ছোট দূরত্বের রাস্তার র্যালি?" জবাবে রাজ্য জানায়, এটা লেক মল না হয়ে দেশপ্রিয় পার্ক হতেও পারে । ওই রাস্তায় মিছিলে কোনও আপত্তি নেই ।

মামলাকারীদের আইনজীবী সুস্মিতা সাহা দত্ত বলেন, "বারবার বিজেপিকে যে কোনও র‍্যালীর জন্য এই সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় । যুব মোর্চার এই র‍্যালী ডেঙ্গি নিয়ে । যা নিয়ে এই মুহুর্তে রাজ্যে ভয়াবহ অবস্থা ।" রাজ্য ফের জানায়, বিজেপি যে রাস্তায় মিছিল করতে চাইছে সেখানে অন্য কর্মসূচি থাকায় আইন-শৃঙ্খলার সমস্যা হতে পারে ৷

এরপর বিচারপতি দিন পরিবর্তনের কথা বলেন ৷ জানান, তা না হলে আইন-শৃঙ্খলা বিঘ্নিত হতে পারে । দেশলাই আগে থেকেই রয়েছে, শুধু জ্বালানো বাকি থাকবে । এরপরেই বিজেপির তরফে বলা হয় নিউ আলিপুর থেকে চেতলা পর্যন্ত ওই দিন মিছিল করতে চায় তারা ৷ এরপর 14 নভেম্বর নিউ আলিপুর থেকে চেতলা পার্ক পর্যন্ত বিজেপি যুব মোর্চার মিছিলে অনুমতি দেন বিচারপতি মান্থা (BJP Rally from New Alipore to Chetla)৷