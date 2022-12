কলকাতা, 6 ডিসেম্বর: পথ দুর্ঘটনা এড়াতে ও যাত্রী নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে সমস্ত বাণিজ্যিক চার চাকার গাড়িতে ভেহিকেল লোকেশন ট্র্যাকার ডিভাইস (ভিএলটিডি) ও ইমারজেন্সি বাটন লাগাবার কথা জানিয়েছে রাজ্য পরিবহণ দফতর । ভিএলটিডি সম্পর্কিত একাধিক বিষয় সুস্পষ্ট করে জানাবার আবেদন জানিয়ে অ্যাপ ক্যাব মালিকদের একাংশ চিঠি দিল পরিবহণ মন্ত্রী স্নেহাশীষ চক্রবর্তীকে ।

পথ দুর্ঘটনা কম করতে এবং যাত্রী পরিবহণ আরও সুরক্ষিত করতে রাজ্যের সমস্ত বাণিজ্যিক চার চাকার গাড়িতে ভেহিকেল লোকেশন ট্র্যাকার ডিভাইস (ভিএলটিডি) বসাতে নির্দেশ দিয়েছে পরিবহণ দফতর (VLTD device in car)। গত 14 নভেম্বরে এই বিষয়ক একটি নির্দেশিকা জারি করা হয়েছিল । সেই নির্দেশিকায় বলা হয়েছিল, 31 ডিসেম্বরের মধ্যে বসাতে হবে ট্র্যাকার এবং ইমারজেন্সি প্যানিক বাটন । যদিও পরে সেই সময়সীমা বাড়িয়ে 31 মার্চ করা হয়েছে (cab owners letter to transport minister on VLTD device) ।

এই প্রসঙ্গে ওয়েস্ট বেঙ্গল অনলাইন ক্যাব অপারেটর্স গিল্ড’-এর সাধারণ সম্পাদক ইন্দ্রনীল বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন,‘‘যাত্রীদের জন্য এই পদক্ষেপকে আমরা স্বাগত জানাই । তবে এই নির্দেশিকা জারি করার আগে গাড়ির মালিকদের সঙ্গে একবার আলোচনার হয়তো প্রয়োজন ছিল । কারণ এখানে আমাদের বেশ কয়েকটি জিজ্ঞাস্য রয়েছে । সেগুলিই চিঠির মাধ্যমে আমরা পরিবহনমন্ত্রীকে জানিয়েছি । সবচেয়ে বড় বিষয় হল এইভিএলটিডি কোন সংস্থার থেকে কিনতে হবে বা এই যন্ত্রের দাম কত? কিংবা গাড়িতে এই যন্ত্র বসানোর খরচ কে দেবে? কারণ মালিকদের পক্ষে যন্ত্র কিনে তা বসানোর খরচ বহন করা অসম্ভব । তাই সহ বিষয় নিয়ে আলোচনা করতেই আমরা পরিবহনমন্ত্রীর কাছে সাক্ষাতের সময় চেয়েছি ।"

পরিবহনমন্ত্রীকে পাঠানো চিঠিতে জানতে চাওয়া হয়েছে গাড়িতে ভিএলটিডি বসানোর খরচ সমেত একটি যন্ত্র কিনতে কত টাকা লাগতে পারে? প্রতিবছর একটি ভিএলটিডি'র রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কত টাকা খরচ হতে পারে? যন্ত্রটিতে কোনও ত্রুটি দেখা দিলে তার মেরামতের দায়িত্ব কার হবে? নির্দেশিকা অনুসারে 2019 এর গাড়িগুলি নির্মাণকারী সংস্থা লাগিয়ে দেবে এই যন্ত্র । সেক্ষেত্রে 2019 এর পরের কোনও গাড়িতে যদি নির্মাণকারী সংস্থা যন্ত্র না বসিয়ে দেয় সে ক্ষেত্রে কি হবে?