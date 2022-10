কলকাতা, 30 অক্টোবর: বাড়তে চলেছে পাঁউরুটির দাম (Bread Price Will Increase in Bengal from 20 November)৷ রবিবার সাংবাদিক সম্মেলন করে একথা জানালেন পশ্চিমবঙ্গ বেকারি মালিকদের জয়েন্ট অ্যাকশন কমিটির সম্পাদক তথা বিধায়ক ইদ্রিস আলি । রাজ্যে 400 গ্রাম পাঁউরুটির দাম 28 টাকা থেকে বেড়ে 32 টাকা হচ্ছে । একইভাবে 200 গ্রাম পাঁউরুটির দাম 14 টাকা থেকে বেড়ে হবে 16 টাকা ৷ অন্যদিকে, 100 গ্রাম পাঁউরুটির দাম সাড়ে 7 টাকা থেকে বেড়ে হচ্ছে সাড়ে 8 টাকা । 20 নভেম্বর থেকে এই বর্ধিত দাম কার্যকরী হবে(Bread Price in Bengal)৷ তবে তার আগে বাড়তি দাম নেওয়া যাবে না বলে জানিয়েছেন জয়েন্ট অ্যাকশন কমিটির সম্পাদক ইদ্রিস আলি ।

এদিন তিনি আরও বলেন, "পাঁউরুটি তৈরির সমস্ত কাঁচামালের দাম বাড়ার কারণেই এই দাম বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত । যেভাবে ময়দা ও ঘি-সহ অন্যান্য সামগ্রীর দাম বেড়েছে তাতে বেকারি শিল্পকে বাঁচাতে এই মূল্যবৃদ্ধি ছাড়া আর কোনও উপায় ছিল না । আশা করছি সাধারণ থেকে শুরু করে বেকারি শিল্পের সঙ্গে যুক্ত মানুষ এই অসুবিধার কথা অনুভব করবেন । কেন্দ্রের গাফিলতিতে পেট্রল ও ডিজেল-সহ নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের দাম বেড়ে যাওয়ায় বেকারি শিল্পের প্রচণ্ড ক্ষতি হচ্ছে । বহু ছোটখাটো বেকারি উঠে গিয়েছে । তাই জনসাধারণের কথা চিন্তা করে এবং বেকারি শিল্পকে বাঁচাতে আমরা এই পাঁউরুটির দাম বর্ধিত করতে বাধ্য হলাম । দীর্ঘ পঞ্চাশ বছরেরও বেশি সময় ধরে আমরা পাঁউরুটির মূল্য নির্ধারণ করে থাকি এবং আমাদের সিদ্ধান্ত পশ্চিমবঙ্গের মানুষ মেনে চলেন ।"

পাঁউরুটির দাম বৃদ্ধি নিয়ে যা বললেন ইদ্রিস আলি

অন্যান্য রাজ্যের পরিসংখ্যান দিয়ে ইদ্রিস আলি জানান, ইতিমধ্যেই গুজরাত, বিহার, ঝাড়খণ্ড, দিল্লি ও উত্তরপ্রদেশ-সহ বিভিন্ন রাজ্য পাঁউরুটির দাম বাড়িয়েছে ৷ সেখানে 400 গ্রাম পাঁউরুটির দাম 36 টাকা থেকে 50 টাকা । তবে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুরোধে এতদিন পর্যন্ত বর্ধিত দাম কার্যকর করা হয়নি । তবে এখনও এই দাম কার্যকর না-করলে বেকারি শিল্পের সঙ্গে যুক্ত বহু মানুষ অসুবিধার মধ্যে পড়বে, তাই বাধ্য হয়েই এমন সিদ্ধান্ত নিতে হচ্ছে ।

এদিকে রবিবার পশ্চিমবঙ্গ বেকার্স কো-অর্ডিনেশন কমিটির পক্ষে পাঁউরুটির এই দাম বৃদ্ধির সিদ্ধান্তকে সমর্থন করা হয়েছে । সংগঠনের সম্পাদক সেখ ইসমাইল হোসেন জানান, এই সিদ্ধান্ত যথেষ্ট সময়োপযোগী ।

আরও পড়ুন : নিয়মের তোয়াক্কা না-করেই বেকারিতে তৈরি হচ্ছে পাঁউরুটি