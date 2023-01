কলকাতা, 7 জানুয়ারি: রাজ্য রাজনীতিতে কি আবারও ফিরতে চলেছে রথযাত্রা? সম্ভবনা তেমনই। আর কয়েক মাসের মধ্যেই পঞ্চায়েত নির্বাচন হওয়ার কথা । তার আগে পাহাড় থেকে সাগর পর্যন্ত 6টি আলাদা আলাদা রথযাত্রা করার পরিকল্পনা নিয়েছে বিজেপি (The saffron camp will take out Rath Yatras in various parts of West Bengal)। যাত্রাপথ এমনভাবে করা হয়েছে যাতে রাজ্যের প্রায় সমস্ত এলাকাই ছোঁয়া যায়। রথযাত্রা বিজেপির কাছে নতুন নয় । আটের দশকের শেষে দেশের প্রাক্তন উপ-প্রধানমন্ত্রী লালকৃষ্ণ আদবানীর নেতৃত্বে হওয়া রথযাত্রা জাতীয় রাজনীতিতে গভীর প্রভাব ফেলেছিল । শক্তিবৃদ্ধির পর এ রাজ্যেও রথযাত্রা করেছে বিজেপি । প্রাথমিকভাবে অনুমতি দেয়নি প্রশাসন । পরে আদালত থেকে অনুমতি এনে যাত্রা হয়েছে । এবার আবারও রথযাত্রার আয়োজন করতে চলেছে গেরুয়া শিবির (Six Ratha Yatras will take place in different parts of West Bengal) ।

6টি আলাদা আলাদা রুটে চলা এই রথযাত্রা গুলির নামও দেওয়া হয়েছে । 'দার্জিলিং রথ', 'গৌরবঙ্গ রথ', 'নবদ্বীপ রথ', 'রাঢ়বঙ্গ রথ', 'সুন্দরবন রথ' এবং 'কলকাতা রথ' পৌঁছে যাবে রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায়। প্রতিটি রথ একাধিক জেলার উপর দিয়ে যাবে বলে ঠিক হয়েছে। রথযাত্রার আয়োজন এবং তার সম্ভাব্য রুট নিয়ে ইতিমধ্যেই বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতাদের সঙ্গে কথা হয়েছে রাজ্য নেতাদের । দলীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বিজেপি সভাপতি জেপি নাড্ডা থেকে শুরু করে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বা কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ প্রাথমিকভাবে যাত্রার অনুমতি দিয়েছেন ।

কীভাবে এই যাত্রাকে আরও কার্যকর করে তোলা সম্ভব তা নিশ্চিত করতে বৈঠক চলেছে । কেন্দ্রীয় নেতারা কয়েকটি পরামর্শ দিয়েছেন বলেও জানা গিয়েছে । তাছাড়া নাড্ডা থেকে শুরু করে মোদি এবং শাহ রাজ্য সফরেও আসবেন আগামী কয়েক মাসের মধ্যে। কিছুদিন আগে সরকারি কাজে রাজ্যে এসেছিলেন অমিত শাহ (Union Home Minister Amit Shah) । সফরের ফাঁকে দলীয় নেতাদের সঙ্গেও তাঁর কথা হয়। বন্দে ভারত এক্সপ্রেসের (Vande Bharat Express) উদ্বোধন-সহ আরও কয়েকটি সরকারি কাজে রাজ্য সফরে আসার কথা ছিল প্রধানমন্ত্রীরও (PM Narendra Modi) । কিন্তু সেদিনই মাতৃহারা হন তিনি। স্বভাবতই সফর বাতিল হয় । ভার্চুয়াল মাধ্যমে সমস্ত অনুষ্ঠানেই অংশ নেন তিনি ।

