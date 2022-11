কলকাতা, 17 নভেম্বর: পশ্চিমবঙ্গের নতুন রাজ্যপাল হচ্ছেন প্রাক্তন আইএএস অফিসার সিভি আনন্দ বোস (CV Ananda Bose) ৷ বৃহস্পতিবার রাতে রাষ্ট্রপতির সচিবালয় থেকে তাঁর নাম ঘোষণা করা হয়েছে (Governor of West Bengal) ৷ জগদীপ ধনকড় দেশের উপ-রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হওয়ার পর তাঁর জায়গায় অস্থায়ীভাবে বাংলার রাজ্যপালের দায়িত্ব সামলাচ্ছিলেন লা গনেশন ৷ তিনমাস পর রাজ্যে স্থায়ী রাজ্যপাল হিসেবে আসতে চলেছেন সিভি আনন্দ বোস (new Governor in Bengal) ৷ প্রাথমিক প্রতিক্রিয়ায় নতুন রাজ্যপালের এই নিয়োগকে স্বাগত জানিয়েছে রাজ্য বিজেপি (BJP leaders reaction on appointment of new Governor) ৷

বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী টুইটারে লিখেছেন, "বাংলার রাজ্যপাল পদে সিভি আনন্দ বোসের নিয়োগকে আমি স্বাগত জানাচ্ছি ৷"

প্রতিক্রিয়া দিয়েছেন বিজেপি সাংসদ দিলীপ ঘোষও ৷ তিনি বলেন, "রাজ্যপাল হিসেবে ডঃ সিভি আনন্দ বোস খুব যোগ্য একজন ব্যক্তি । তিনি তাঁর কর্মজীবনে সমস্ত স্তরের কাজ করেছেন এবং খুব দক্ষ ভাবেই তিনি সবকটি দায়িত্ব পালন করেছেন । কেরালায় সমাজ এবং সাধারণ মানুষকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য বিভিন্ন জনমুখী প্রকল্প চালু করেছেন । তাই স্বাভাবিকভাবে একজন যোগ্য ব্যক্তি রাজ্যপাল হিসেবে রাজ্যে আসছেন । যদিও তিনি নিজে কোনও রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যুক্ত নন, তবে পশ্চিমবঙ্গে এখন যে ডামাডোল পরিস্থিতি চলছে সেই ক্ষেত্রে উনি রাজ্যপাল হিসেবে আসাটা ইতিবাচক হবে বলেই আমার মনে হয় ।"