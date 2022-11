কলকাতা, 17 নভেম্বর: খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশের ক্ষেত্রে রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেস বিরুদ্ধে একাধিক অনিয়মের অভিযোগ তুলে নির্বাচন কমিশনে নালিশ জানাল রাজ্য বিজেপি (BJP Complains in EC Office) ৷ 9 নভেম্বর থেকে ভোটার তালিকা সংশোধনের কাজ শুরু হয়েছে । গেরুয়া শিবিরের অভিযোগ, এই কাজে বাধা দিচ্ছে তৃণমূল (BJP Complains in EC Office against TMC) ৷

এই প্রসঙ্গে বর্ধমান দক্ষিণের তৃণমূলের বিধায়ক খোকন দাসের নাম করেন বিজেপি নেতা শিশির বাজোরিয়া । তিনি বলেন, "খোকন দাস বলেছেন তৃণমূল করেন না, এমন কোনও অতিরিক্ত নাম তোলা যাবে না । যাঁরা তৃণমূল করে শুধু তাদেরই নাম তোলা হবে । যাঁরা হিন্দু হিন্দু করে তাঁরা বিজেপিকে ভোট দেয় । সেই নামগুলোও তোলা যাবে না । এভাবে শাসকদল প্রশাসনের উপর চাপ সৃষ্টি করে । এটা আমরা সবসময় দেখেছি । এভাবে ভোটার তালিকা প্রভাবিত করার চেষ্টা করা হচ্ছে । তাহলে আর ভোট করে লাভ কী? আজ আমরা সমস্ত প্রমাণ-সহ আমাদের অভিযোগ জমা দিয়েছি । আমরা চাই এই বিধায়কের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া হোক । চূড়ান্ত ভোটার তালিকার ভিত্তিতেই পঞ্চায়েত নির্বাচন হবে এবং এই তালিকা কত সংখক ভোট পড়ল সেই সংখ্যাকে প্রভাবিত করবে ৷"

উল্লেখ্য, বর্ধমান দক্ষিণের তৃণমূলের বিধায়ক খোকন দাসের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছে, ভোটার তালিকা সংশোধন সংক্রান্ত একটি দলীয় বুথ ভিত্তিক সভায় সম্প্রতি বেঁফাস মন্তব্য করেছেন ৷ নতুন ভোটারদের মধ্যে যাঁরা তৃণমূলকে ভোট দেবে তাঁদের নাম লিস্টে তোলার কথা বলেন তিনি ৷

তৃণমূলের বিরুদ্ধে কমিশনে বিজেপি

শিশির বাজোরিয়া এদিন আরও বলেন,"যেভাবে রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় বোমা উদ্ধার হচ্ছে সেই বিষয়টিকে প্রাধান্য দিয়েই বিজেপির তরফে আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচনে কেন্দ্রীয় বাহিনীর দাবি জানানো হয়েছে । প্রয়োজনে আবার এই দাবি জানানো হবে ৷" সম্প্রতি তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের তিন বছরের ছেলের জন্মদিন পালনে নিরাপত্তার ঢালাও ব্যবস্থা নিয়ে কটাক্ষ করেছিলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী । এই নিয়ে রাজ্য শিশু সুরক্ষা কমিশন নোটিশ পাঠিয়েছে শুভেন্দুকে ৷ এই প্রসঙ্গে শিশির বাজোরিয়া বলেন, "ওনাদের হাতে লাঠি আছে যা ইচ্ছে তাই করতে পারেন । এটা কী করে শিশু কল্যাণ কমিশনের বিষয় হয় আমি জানি না । না-জেনে আমি বলব না । কিন্তু আমি মনে করি, এটা প্রতিহিংসার রাজনীতি ।"