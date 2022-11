কলকাতা, 11 নভেম্বর: এই মুহূর্তে ডেঙ্গি রাজ্যে ভয়াবহ আকার নিয়েছে । মৃত্যু হয়েছে কয়েকজনের, বাদ যায়নি নাবালক-নাবালিকা পড়ুয়ারাও ৷ এবার রাজ্য-কেন্দ্র সংঘাত বাধল ডেঙ্গি নিয়ে ৷ এই রোগে আক্রান্ত নিয়ে কোনও তথ্য দিচ্ছে না রাজ্য সরকার ৷ ফলে রাজ্যকে কোনওভাবে সাহায্য করতে পারছে না কেন্দ্র ৷ রাজ্যে এসে এমন অভিযোগ করেছেন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য রাষ্ট্রমন্ত্রী ভারতী পাওয়ার (Union Minister Bharati Pawar alleges of not sharing dengue information to Centre) ।

রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর অভিযোগ, স্বাস্থ্য সম্পূর্ণরূপে রাজ্যের তালিকাভুক্ত বিষয় । সাহায্য না-চাইলে সরাসরি হস্তক্ষেপ করতে পারে না কেন্দ্র । তাই কীভাবে সাহায্য করা হবে, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে । উলটো দিকে রাজ্যের স্বাস্থ্য দফতরের তরফে পালটা অভিযোগ, কেন্দ্রের বক্তব্য সঠিক নয় ৷ নিয়ম করে তথ্য পাঠানো হচ্ছে । তারপরেও কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কেন এমন মন্তব্য করছেন, তা বোঝা যাচ্ছে না ৷ মত স্বাস্থ্য অধিকর্তার ।

প্রসঙ্গত, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ভারতী পাওয়ার 16তম ডায়রিয়া এবং নিউট্রিশন সম্পর্কিত একটি সেমিনারে (16th Asian Conference on Diarrhoeal Disease and Nutrition, ASCODD) অংশ নিতে কলকাতা এসেছিলেন ৷ শুক্রবার তিনি ডেঙ্গি প্রসঙ্গে জানান, এই রোগ যাতে নিয়ন্ত্রণে আসে, তার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্যকে নিরন্তর সাহায্য করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে ৷ তিনি বলেন, "আমাদের পোর্টালে সব রাজ্য থেকে ফিডব্যাক নেওয়া হয় ৷ কিন্তু আমরা বারেবারে অনুরোধ করা সত্ত্বেও পশ্চিমবঙ্গ কোনও রিপোর্ট দেয়নি ৷ এ রাজ্যে কতজন ডেঙ্গিতে আক্রান্ত এবং কতজন এ রোগে মারা গিয়েছেন- কোনও তথ্য আমরা পাইনি ৷ এটা কেন্দ্রকে জানানো উচিত ৷"

ডেঙ্গির মতো ভাইরাল রোগকে নিয়ন্ত্রণ করতে কেন্দ্র সব রাজ্যগুলিকে নির্দেশ দিচ্ছে, চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে, দাবি কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রমন্ত্রীর ৷ ভারতী পাওয়ার সাংবাদিকদের বলেন, "আমি আবারও রাজ্য সরকারকে অনুরোধ করব, ডেঙ্গি সংক্রান্ত তথ্য যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সামনে আনা হোক ৷ তথ্য না পেলে কেন্দ্রের পক্ষে সাহায্য করা সম্ভব নয় ৷"

যদিও রাজ্য সরকারের দাবি, বিগত মাসগুলিতে তথ্য পাঠানো হয়েছে, কিন্তু কেন্দ্র তা পায়নি ৷ এর জন্য তারা কেন্দ্রের ওয়েবসাইটের প্রযুক্তিগত গোলমালকে দায়ী করেছে ৷ স্বাস্থ্য পরিষেবার আধিকারিক সিদ্ধার্থ নিয়োগী (state Director of Health Services Siddhartha Niyogi) বলেন, "আমরা কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর কথা শুনেছি ৷ হয়তো তথ্যগুলি কিছু জায়গায় আপলোড হয়নি ৷ কিন্তু, কেন্দ্রের ওয়েবাসাইটে তথ্য আপলোড করলেও তা আপডেট হতে সময় লাগে, দেরি হয় ৷ আমরা বেশ কয়েক মাস ধরে তথ্য পাঠিয়ে যাচ্ছি ৷"

ন্যাশনাল সেন্টার ফর ভেক্টর বর্ন ডিজ়িজেস অ্য়ান্ড কন্ট্রোল-এর (National Centre for Vector Borne Diseases and Control) ওয়েবসাইট অনুযায়ী, পশ্চিমবঙ্গ 30 সেপ্টেম্বর ডেঙ্গি সংক্রান্ত তথ্য পাঠিয়েছিল ৷ সেখানে আক্রান্তের সংখ্যা 239 এবং মৃত শূন্য ৷ এবারের ডেঙ্গি পরিস্থিতি নিয়ে তথ্য দেওয়া এখনও বাকি রয়েছে ৷ রাজ্য সরকারি সূত্রের দাবি, 50 জনের বেশি মানুষ ডেঙ্গিতে মারা গিয়েছেন ৷ 52 হাজার মানুষ আক্রান্ত হয়েছেন ৷

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ভারতীয় পাওয়ার আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্প প্রয়োগ না-করা প্রসঙ্গে তৃণমূল সরকারকে এক হাত নিয়েছেন ৷ তিনি বলেন, "অতিমারির পর আমাদের স্বাস্থ্যের পরিকাঠামোর উপর জোর দেওয়া উচিত ৷ এর জন্য কেন্দ্রের আয়ুষ্মান ভারত যোজনা ডিজিটাল মিশন (Ayushman Bharat Yojana Digital Mission) করা হয়েছে ৷ আমার মনে হয়, রাজ্য সরকারের এই প্রকল্পটি কার্যকর করা উচিত ৷ তারা মানুষকে এই প্রকল্পের সুবিধে থেকে বঞ্চিত করতে পারে না ৷"

প্রসঙ্গত, রাজ্য সরকার 2016-য় স্বাস্থ্য সাথী কার্ড (Swasthya Sathi) চালু করে ৷ 2019-এ তৃণমূল সরকার আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্পকে (Ayushman Bharat Scheme) ছেঁটে ফেলে ৷ সেই সময় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছিলেন, স্বাস্থ্য সাথী প্রকল্প যে বিপুল সংখ্যক জনগণের কাছে পৌঁছতে পারবে, আয়ুষ্মান ভারত তা পারবে না ৷

