কলকাতা, 4 এপ্রিল : সেলিব্রিটিরা বিয়ে করেন নিজেদের পছন্দের ডেস্টিনেশনে । এবার ডেস্টিনেশন প্রেম নিবেদন করার নজির গড়ল কলকাতার যুগল ৷ কলকাতায় জন্ম, বড় হওয়াও কলকাতাতেই । ফুটবল ভালোবাসেন । ছোট থেকে দু'জনেই ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডের ভক্ত । স্কুলজীবন থেকেই ভাললাগা শুরু ৷ কিন্তু কখনও সেভাবে প্রেমের প্রথাগত প্রস্তাব দেওয়া হয়নি একে অপরকে । তবে ওল্ডট্রাফোর্ডে বসে ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডের ম্যাচ দেখার স্বপ্ন ছিল এই লাভ কাপলের । সেই স্বপ্ন সফল করতে ইংল্যান্ডে পাড়ি দেন চান্দ্রেয়ী ভট্টাচার্য্য ও সায়ন্তন রায় । শনিবার লেস্টার সিটির সঙ্গে খেলা ছিল ম্য়াঞ্চেস্টার ইউনাইটেডের । তারপরের দিনই ছিল স্টেডিয়াম ট্যুর । আর সেখানেই সকলকে অবাক করে দেন চান্দ্রেয়ী ।



স্টেডিয়াম ট্যুরের গাইড ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোদের ড্রেসিংরুমে (Dressing Room of CR7) নিয়ে যান চান্দ্রেয়ী-সায়ন্তনকে । সেখানে গিয়ে গাইডের ড্রেসিংরুমের বর্ণনা শেষ হতেই সায়ন্তনকে কিছুটা চমকে দিয়ে প্রেমের প্রস্তাব দেন চান্দ্রেয়ী । হাঁটু মুড়ে বসে সায়ন্তনকে বলেন, ''তুমি কি আমায় বিয়ে করবে ?'' থিয়েটার অফ ড্রিমসের এমন মোচড় বলিউড সিনেমাকেও ব্যাকফুটে ঠেলে দিল বলে মনে করেছ সবাই (Bengali Girl Propose his Boyfriend in the Dressing Room of Manchester United) ।

সোমবার হোয়াটসঅ্যাপ কলে চান্দ্রেয়ীর সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, ''ছোট থেকেই আমরা দু'জনে ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড ফ্যান । স্কুল থেকেই আমাদের পরস্পরকে ভাললাগা । আমি সায়ন্তনকে দেখতাম রেড ডেভিলস্দের নিয়ে মাতামাতি করতে । ওল্ড ট্র্যাফোর্ডের এই দলটা, এই জার্সিটাই ওর প্রথম ভালবাসা । আমিও ছোট থেকেই ইউনাইটেডের খেলা দেখি, সমর্থন করি ।''



প্রেমের প্রস্তাব দিতে এমন জায়গা বেছে নেওয়ার কারণ কী ? বিশেষত লন্ডনের মত সুন্দর শহরে ? অনেকটা ডেস্টিনেশন লাভ প্রপোজের মতো হয়ে গেল না ? এই প্রশ্নের উত্তরে চান্দ্রেয়ী বলেন, ''ওল্ড ট্রাফর্ডে ঢোকার পর সায়ন্তন বলল, এটাই ওর মন্দির । স্বপ্নপূরণের তৃপ্তি দেখেছিলাম ওর চোখে । তাই মনে হল এটাই সেরা জায়গা । এর চেয়ে প্রেম নিবেদনের ভাল জায়গা আর হতে পারে না । অবশ্যই লন্ডন বিশ্বের অন্যতম সুন্দর শহর । সেখানে অনেক রোম্যান্টিক জায়গা রয়েছে । তবে আমাদের স্বপ্নের সবটাই এই ক্লাবটাকে নিয়ে । তাই অন্য কোনও জায়গায় কেন যাব ?''



প্রায় একই সঙ্গে উচ্ছ্বসিত চান্দ্রেয়ী বলে চলেন, ''কর্মসূত্রে আমার দাদু বহু বছর লন্ডনে কাটিয়েছেন । উনিও ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডের ফ্যান ছিলেন । স্টেডিয়ামে বসে অনেক বিখ্যাত ম্যাচ দেখেছেন । সেই কারণেই আরও বেশি করে এখানে আসার ইচ্ছে ছিল ।'' খেলার মাঠে গ্যালারিতে লাভ বার্ডসদের প্রেম নিবেদন নতুন নয় । তবে পরিকল্পনা করে সিআর সেভেনদের সাজঘরে ভালবাসার মানুষকে মনের কথা জানানোর নজির ডেস্টিনেশন প্রেম প্রস্তাবের নতুন দিক খুলে দিল ।

