কলকাতা, 17 জুলাই: সোমবার রাষ্ট্রপতি নির্বাচন ৷ প্রতিপক্ষ দ্রৌপদী মুর্মু ও যশবন্ত সিনহা ৷ রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের আগে জমজমাট বাংলার রাজনীতি । রবিবার, ভোটের আগের দিন এ রাজ্যে দলের 69 জন বিধায়ককে নিউটাউনের একটি হোটেলে নিয়ে গেল বিজেপি (Bengal BJP shifted all its MLAs to hotel before presidential election) ৷ যা দেখে অনেকের মতে এরাজ্যে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনেও এবার মহারাষ্ট্রের ছায়া ।

সোমবার রাষ্ট্রপতি নির্বাচন ৷ এই অবস্থায় শাসক-বিরোধী দু'পক্ষই তাদের সমস্ত বিধায়কদের রবিবার রাতের মধ্যেই কলকাতায় চলে আসার নির্দেশ দিয়েছিল । শাসক দলে সামগ্রিকভাবে গোটা বিষয়টি নজরদারির দায়িত্বে রয়েছেন তৃণমূলের রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সি নিজে । এছাড়াও দলের মহাসচিব পার্থ চট্টোপাধ্যায় এবং দলের শীর্ষস্থানীয় মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম তাঁদের মতো করে সাংসদ এবং বিধায়কদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে চলছেন । অন্যদিকে, রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বে বিরোধী বিধায়করা একজোট হয়ে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে ভোটদানের প্রস্তুতি নিয়েছিলেন ।

এরইমাঝে রবিবার দেখা গেল নয়া দৃশ্য ৷ নজিরবিহীনভাবে রাজ্যের 69 জন বিজেপি বিধায়ককে রাজারহাটের একটি হোটেলে নিয়ে গিয়েছে গেরুয়া শিবির । বিজেপি সূত্রে খবর, দলের সমস্ত বিধায়কেরা যাতে দ্রৌপদী মুর্মুকে ভোট দেন সেটা নিশ্চিত করতেই এই পদক্ষেপ । রাজনৈতিক মহল মনে করছে পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে এটা একটি নজিরবিহীন ঘটনা । কারণ অতীতে এমনভাবে দলের সমস্ত বিধায়ককে নির্দিষ্ট কোনও হোটেলে বা রিসর্টে তুলে নিয়ে যাওয়ার ঘটনা দেখা যায়নি । যদিও অন্য রাজ্যে ঘোড়া কেনাবেচার অভিযোগ ওঠেছে ৷ সেক্ষেত্রে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন রাজনৈতিক দল তাদের বিধায়কদের একটি নির্দিষ্ট হোটেলে বা রিসর্টে নিয়ে যায় । ভোটের আগেই তাঁদের আবার সঠিক জায়গায় নিয়ে আসা হয় । খুব স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠছে এমন ঘটনার কারণ কী এ রাজ্যে? তাহলে এতদিন ক্রসভোটিংয়ের কথা বলা বিজেপি কী তাদের বিধায়কদের উপর আর ভরসা রাখতে পারছে না !

রাজনৈতিক মহলের ধারণা বিধানসভা নির্বাচনের পর একের পর এক বিধায়কের দলত্যাগ করার ঘটনার পর বিজেপি এই মুহূর্তে চাইছে এখনও পর্যন্ত যে ক'জন বিধায়ক তাদের সঙ্গে রয়েছেন সকলের ভোট নিশ্চিত করতে ৷ আর সে কারণেই এই পদক্ষেপ । প্রসঙ্গত এই মুহূর্তে দলবদলুদের বাদ দিলে বিজেপি'র সঙ্গে রয়েছে সত্তর জন বিধায়কের সমর্থন । যদিও সাংসদ অর্জুন সিং দলবদলের পর তাঁর পুত্র পবন সিং দলবদল না-করলেও বিজেপি ধরে নিয়েছে তিনি তৃণমূল কংগ্রেসের পথেই পা বাড়িয়ে রয়েছেন । কাজেই তাঁকে বাদ দিয়ে 69 জন বিধায়ককে নিয়ে নিউটাউনের হোটেলে ঘাঁটি গেরেছেন বিজেপি নেতারা । এক্ষেত্রে তৃণমূল প্রার্থীকে ভোট দিলে অস্বস্তিতে পড়তে পারে বিজেপি নেতৃত্ব তাই আগেভাগে এই সতর্কতা বলে মনে করা হচ্ছে ।

বিজেপি বিধায়করা হোটেলবন্দি

যদিও এই মুহূর্তে বিজেপি যেটা প্রকাশ্যে বলছে তা হল, বিজেপির বিধায়কেরা দূরদূরান্ত থেকে আসছেন তাই তাঁদের এক জায়গায় রাখার জন্য এই ব্যবস্থা করা হয়েছে । যতদূর জানা যাচ্ছে, এখানে দলের তরফ থেকে বিধায়কদের কী ভাবে ভোট দিতে হয় যাতে ভুল ভোটিং না হয়, তা দেখানোর জন্য এই ব্যবস্থা থাকছে । যদিও এই ঘটনা নিয়ে বিজেপিকে খোঁচা দিতে ছাড়েনি রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেস ।

এদিন বিজেপি নেতাদের এভাবে হোটেলে নিয়ে যাওয়া প্রসঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেসের মুখ্য সচেতন নির্মল ঘোষ বলেন, "দলের বিধায়কদের উপর কোনও ভরসাই নেই বিজেপি'র । শুভেন্দু অধিকারী মুখে অনেক বড় বড় কথা বললেও নিজেদের ঘর সামলাতেই নাকানি চোবানি খাচ্ছেন । আর সে কারণেই তাদের এই ধরনের ব্যবস্থা করতে হচ্ছে ।" অন্যদিকে, বিজেপির মুখ্য সচেতক মনোজ টিগ্গা বলেন, "এ নিয়ে যা বলার দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী বলবেন । তবে আমার ব্যক্তিগতভাবে যা মনে হয়, এই নিয়ে অহেতুক জল ঘোলা করা হচ্ছে । এ বছর বিজেপির বিধায়কদের মধ্যে অধিকাংশই নতুন । তাঁদের রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে কীভাবে ভোট দিতে হয় তার অতীত অভিজ্ঞতা নেই । সে কারণেই সকলকে এক জায়গায় করে যাতে ভোট ঠিকভাবে করা যায় তার চেষ্টা হচ্ছে । এই নিয়ে অহেতুক বিতর্কের কোনও অর্থ হয় না ।"