কলকাতা, 18 জানুয়ারি: পানশালার গায়িকাকে ফ্ল্যাটে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণের অভিযোগ উঠল সংশ্লিষ্ট পানশালার ব্যান্ডমাস্টারের বিরুদ্ধে ৷ গত বছরের 28 নভেম্বর ঘটনাটি ঘটে ৷ কিন্তু মঙ্গলবার রাতে ওই নির্যাতিতা স্থানীয় থানায় এসে অভিযোগ দায়ের করে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে ৷ এরপর পুলিশ তড়িঘড়ি অভিযুক্ত ব্যান্ড মাস্টারের ফ্ল্যাটে পৌঁছে যায় এবং সেখান থেকে তাঁকে থানায় নিয়ে এসে আটক করে ৷ দীর্ঘক্ষণ জিজ্ঞাসাবাদের পর কোনও সদুত্তর না পেয়ে শেষে তাঁকে গ্রেফতার করে পুলিশ ৷ আজ, বুধবার ভোররাতে ওই অভিযুক্ত ব্যান্ডমাস্টারকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ (Bar Singer allegedly raped by the bandmaster of the Bar in Kolkata) ৷

ধর্ষণের ঘটনাটি 2022 সালের নভেম্বর মাসে ঘটলেও নির্যাতিতা তা নিয়ে এতদিন পরে কেন থানায় অভিযোগ করলেন, সে নিয়েও তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ ৷ আজ অভিযুক্ত ব্যান্ডমাস্টারকে আদালতে পেশ করে নিজেদের হেফাজতে চাইবে কসবা থানার পুলিশ ৷ পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, গত বছরের নভেম্বরে শিয়ালদা এলাকার একটি পানশালায় এই ঘটনাটি ঘটে ৷ তদন্তে নেমে আপাতত পুলিশ জানতে পেরেছে সংশ্লিষ্ট পানশালায় গায়িকা হিসেবে কাজ করতেন ওই নির্যাতিতা ৷ সংশ্লিষ্ট পানশালায় ব্যান্ড মাস্টারের কাজ করতেন অভিযুক্ত ৷ পুলিশের কাছে ওই নির্যাতিতা অভিযোগে জানিয়েছে, কাজের প্রতিশ্রুতি দিয়ে অভিযুক্ত ব্যান্ডমাস্টার তাকে প্রথমে দুবাই নিয়ে যায় ৷ কিন্তু কাজ দেওয়ার কথা দিলেও তা রাখেনি ব্যান্ডমাস্টার ৷ এরপর তাদের মধ্যে ঝামেলা শুরু হয় ৷

নির্যাতিতার অভিযোগ, 28 নভেম্বর, অভিযুক্ত ব্যান্ডমাস্টার ওই তরুণী গায়িকাকে তাঁর নিজের ফ্ল্যাটে ডাকেন ৷ সেখানে সব ঝামেলা মিটিয়ে দেওয়ার আশ্বাস দেন তিনি ৷ কিন্তু সেই সুযোগে ব্যান্ডমাস্টার ফ্ল্যাটে তাকে ধর্ষণ করে ৷ পরে গোটা ঘটনাটি প্রকাশ্যে আনলে গায়িকাকে প্রাণে মেরে দেওয়ার হুমকি দেন তিনি ৷ প্রথমে এই ঘটনায় গায়িকা ঘাবড়ে গিয়েছিলেন ৷ পুলিশকে তিনি তেমনটাই জানিয়েছেন । এরপর পরিস্থিতি কিছুটা শান্ত হলে মঙ্গলবার রাতে নির্যাতিতা কসবা থানায় এসে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন ৷ অভিযোগ পেয়ে পুলিশের একটি বিশেষ দল প্রথমে সংশ্লিষ্ট পানশালায় যান ৷ সেখানে গিয়ে প্রাথমিক তদন্ত সেরে তদন্তকারীরা জানতে পারেন, অভিযুক্ত ব্যান্ডমাস্টারের বাড়ি কসবা থানা এলাকায় ৷ এরপর ভোররাতে অভিযুক্ত ব্যান্ডমাস্টারকে তাঁর নিজের ফ্ল্যাট থেকে গ্রেফতার করে পুলিশ ৷ ঠিক কী ঘটেছিল, সেই সব বিষয় খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারী আধিকারিকরা ৷