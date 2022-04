কলকাতা, 7 এপ্রিল : গত দুই বছরে করোনার প্রকোপে বিধ্বস্ত হয়েছে ক্ষুদ্র ও মাঝারি কুটির শিল্প । বাদ যায়নি ফাউন্ড্রি শিল্পও । এসে সঙ্গে দোসর কাঁচামালের মূল্যবৃদ্ধি-সহ কেন্দ্রীয় সরকারের একাধিক নীতি । তাই বাধ্য হয়ে বহু মাঝারি ও ছোট কারখানা এই দেশ থেকে অন্য রাজ্যে ব্যবসা স্থানান্তরিত করার পরিকল্পনা করছেন মালিকরা । রাজ্যে পরিকাঠামো ও সুযোগ থাকা সত্ত্বেও কোনও লাভ হচ্ছে না বলে জানান ইন্ডিয়ান ফাউন্ড্রি সংস্থার মালিকপক্ষ (Foundry Industry in West Bengal) ।



করোনার পর ফাউন্ড্রি শিল্পের সঙ্গে যুক্ত শিল্পপতিদের লোকসান কাটিয়ে আবারও ঘুরে দাঁড়াবার পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে কাঁচামালের চড়া দাম (Bad Impact on the Foundry Industry Due to Price Hike) । এর ফলে তাঁদের কোনও লভ্যাংশই থাকছে না । বৃহস্পতিবার প্রেস ক্লাবে একটি সাংবাদিক বৈঠকে একথা জানালেন ইন্ডিয়ান ফাউন্ড্রি অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যরা ।



এই সংগঠনের এক সদস্য দীনেশ সেখসারিয়া বলেন, "আমাদের রাজ্য দ্বিতীয় বৃহত্তম কাস্টিং শিল্প । অথচ মালিকদের মতে কাঁচামালের দাম বেড়ে যাওয়ায় কারখানাগুলোর উৎপাদন অনেকটাই কমে গিয়েছে ।"

আরও পড়ুন : Howrah Foundry Association : যুদ্ধের আবহে শিল্পের কাঁচামালের মূল্য বৃদ্ধি, সরকারি সাহায্যে আবেদন হাওড়ার শিল্পদ্যোগীদের

ঠিক একইভাবে বিজয় এস বেরীওয়ালের কথায়, "আমাদের রাজ্যে বিদ্যুৎ বন্টনের যে বৈষম্য রয়েছে তা দূর করতে হবে ৷ বিশেষ করে আমাদের কলকারখানায় বিদ্যুতের প্রয়োজন পড়ে অনেক বেশি ৷ তাই বিদ্যুৎ বণ্টনকারী সংস্থাগুলিকে ভর্তুকি দিতে হবে যাতে আমরা অনেকটাই কম দামে বিদ্যুৎ পেতে পারি । পাশাপাশি নেট বিলিং ও ক্রস বিলিংয়ের ব্যবস্থা চালু করতে হবে । তাহলে উৎপাদনও বাড়বে আরও অনেকটাই ।"



এছাড়াও রাজ্যে যদি সৌরবিদ্যুৎ ও সুন্দরবনের মতো টারবাইন ব্যবহার করে বিদ্যুতের উৎপাদন ওপর জোর দেওয়া হয় তাহলে যেমন কলকারখানার ক্ষেত্রেও অনেকটা সুবিধা হবে তেমনই বিদ্যুৎ সঞ্চয়ের ক্ষেত্রে অনেকটাই লাভবান হবে রাজ্য ।

আরও পড়ুন : Mamata Slams Centre : মূল্যবৃদ্ধি নিয়ে কেন্দ্রকে তোপ মুখ্যমন্ত্রীর