কলকাতা, 12 এপ্রিল: হাতে আর মাত্র 14টা দিন । আর তার মধ্যেই বাবুঘাটের বাসস্ট্যান্ড সরিয়ে নিয়ে যেতে হবে সাঁতরাগাছি বাস ডিপোতে । আজ এই নির্দেশ জারি করল রাজ্য পরিবহণ দফতর (Babughat bus stand to be shifted to Santragachi)। এর ফলে মাথায় হাত পড়েছে ওখানকার বহুদিনের বাস মালিকদের ।

বাবুঘাট বাসস্ট্যান্ডকে (Babughat bus stand news) ঘিরে গড়ে উঠেছে বহুদিনের ব্যবসা । একেবারে শহরের প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত এই বাসস্ট্যান্ড । এখান থেকে প্রতিদিন রাজ্যের প্রায় সবকটি রুটেরই দূরপাল্লার বাস ছাড়ে । শহরের প্রাণকেন্দ্রে থাকায় যাত্রীদের সুবিধে হয় বাস ধরতে ।

বাস মালিকদের (Babughat bus stand must be shifted to Santragachi) দীর্ঘদিনের ব্যবসা এখানে গড়ে উঠেছে (Transport department order)। বাস মালিকদের মতে, এমন একটা জায়গা ছেড়ে শহরের একেবারে বাইরে সাঁতরাগাছিতে যেতে যাত্রীদের যেমন সমস্যা হবে, তেমনই যাত্রী হারাবার আশঙ্কাও করছেন বাস মালিকরা । এই সমস্যা নিয়ে আদালতের দ্বারস্থও হন তাঁরা ।

বাবুঘাট ও আউটরাম ঘাট সংলগ্ন এলাকা দূষিত হচ্ছে এই অভিযোগ ছিল । আর তারপরেই ওখান থেকে বাসস্ট্যান্ড তুলে নিয়ে যাওয়াকে কেন্দ্র করে সমস্যার সূত্রপাত 2001 সাল থেকেই । পরিবেশ কর্মী সুভাষ দত্ত এই বিষয়টিকে নিয়ে কলকাতা হাইকোর্টে একটি জনস্বার্থ মামলা দায়ের করেন । তবে হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চের নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে সুপ্রিম কোর্টে যায় রাজ্য সরকার ।

