কলকাতা, 13 এপ্রিল : মহম্মদ আলি পার্কের ভেঙে যাওয়া ভূগর্ভস্থ জলাধার সংস্কার সম্ভব হয়নি । তাই মার্কস স্কোয়ারে বিকল্প জলাধার তৈরি করার সিদ্ধান্ত নিল কলকাতা পৌরনিগমের জল সরবরাহ বিভাগ (Alternative reservoir to build in Marcus Square)। এদিন মেয়র পারিষদ বৈঠকে এই সিদ্ধান্তের অনুমোদন মিলেছে বলে খবর পৌরনিগম সূত্রে ।

নতুন জলাধারটি নির্মাণ হবে কলেজ স্ট্রিটের মার্কাস স্কোয়ারে ( New reservoir from KMC)। এর একাংশ থাকবে ভূগর্ভে । মহম্মদ আলি পার্কে ব্রিটিশ আমলে তৈরি যে জলাধারটি রয়েছে, সেটি পার্কের 75 শতাংশ দখল করে রয়েছে । 2019 সালে এই জলাধারে ফাটল দেখা দেয় । ধস নামে পার্কের একটি অংশে । জলাধারের গভীরতা 20 ফুট । সেই সময় যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষজ্ঞ দল ও পৌরনিগমের পদস্থ আধিকারিকরা নীচে নেমে গোটা ট্যাঙ্ক পরিদর্শন করেন । দমকলের ল্যাডারের সাহায্যেই তাঁরা নীচে নেমেছিলেন ।

পৌরনিগম সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রাচীন এই বড় জলাধারটি মেরামত করতে দীর্ঘ সময় লাগবে বলে ভাবা হয়েছিল । তবে দীর্ঘদিন চেষ্টার পরেও তা মোরামত সম্ভব হয়নি । তাই শেষমেষ বিকল্প জলাধার তৈরির পথে হাঁটল পৌরনিগম । সাড়ে চার লক্ষ গ্যালন জল ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন হবে নতুন জলাধার । ওই এলাকার প্রায় 5 লক্ষর বেশি মানুষ ওই জলাধারের উপর নির্ভর করে । আজ মেয়র পারিষদ বৈঠকে বিষয়টি অনুমোদন মেলায় দ্রুত কাজ শুরু হবে বলেই জানিয়েছেন আধিকারিকরা (Work to begin soon as approved)।

পাশাপাশি মার্কাস স্কোয়ারে নিকাশি বিভাগের একটি পাম্পিং স্টেশন করার পরিকল্পনা নিচ্ছে নিকাশি বিভাগ বলে জানা গিয়েছে (new pumping station)। এছাড়াও এদিন মেয়র পারিষদ বৈঠকে আসন্ন বর্ষার কথা মাথায় রেখে দুটি পাম্পিং স্টেশনে দুটি করে নতুন পাম্প লাগানোর সিদ্ধান্ত হয়েছে ।

