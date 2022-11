কলকাতা, 6 নভেম্বর: রাজ্যের শিক্ষানীতি তৈরির উদ্দেশ্যে গঠিত সরকারি কমিটির পেশ করা খসড়া রিপোর্ট প্রসঙ্গে বিস্ফোরক অভিযোগ এসইউসিআই-এর ছাত্র সংগঠন এআইডিএসও'র (AIDSO) ৷ কমিটির খসড়া রিপোর্টকে অত্যন্ত বিপজ্জনক বলে মন্তব্য করেছেন সংগঠনের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সম্পাদক মণিশঙ্কর পট্টনায়ক (AIDSO criticises report on new education policy)।

রবিবার মণিশঙ্কর পট্টনায়ক বলেন,"সম্প্রতি রাজ্যের শিক্ষানীতি প্রস্তুত ও কেন্দ্রের শিক্ষানীতি পর্যালোচনার লক্ষ্যে রাজ্য সরকার যে কমিটি তৈরি করেছে, সেই কমিটি খসড়া রিপোর্ট নবান্নে পেশ করেছে । এই খসড়া রিপোর্টে কমিটি সরকারি শিক্ষা প্রসঙ্গে যে প্রস্তাবগুলি রেখেছে তা অত্যন্ত বিপজ্জনক । কমিটির খসড়া রিপোর্টটি বাস্তবে কেন্দ্রীয় শিক্ষানীতির পরিকল্পিত অনুসরণ বলেই আমরা মনে করি । ইতিমধ্যেই কেন্দ্রীয় সরকার জাতীয় শিক্ষানীতি 2020-এর মধ্য দিয়ে দেশের মহান মনীষীদের নির্দেশিত ধর্মনিরপেক্ষ, বৈজ্ঞানিক, গণতান্ত্রিক শিক্ষার চিন্তাকে প্রতিদিন ধ্বংস করছে । যার ফলশ্রুতিতে চলছে শিক্ষার অবাধ বেসরকারিকরণ ও যুক্তিহীন অবৈজ্ঞানিক চিন্তার ব্যাপক প্রসার । এই কাজকে তরান্বিত করার জন্য কেন্দ্র সরকার ইতিমধ্যেই তাদের শিক্ষানীতিতে অ্যাকাডেমিক ক্রেডিট, মাল্টিপল এন্ট্রি অ্যান্ড মাল্টিপল এক্সিট, স্কুল ক্লাস্টার নির্মান, প্রি প্রাইমারি এডুকেশনকে বাধ্যতামূলক করা, চার বছরের ডিগ্রি কোর্স চালুর মতন প্রক্রিয়াগুলি নিয়েছে । যার মধ্য দিয়ে গোটা শিক্ষা ব্যবস্থাটাই দেশি-বিদেশি ব্যাবসায়ীদের বাজারে পরিণত করা হবে । ছাত্রছাত্রী ও অভিভাবকরা হবেন এই শিক্ষা বাজারের ক্রেতা ।"

এআইডিএসও'র দাবি, শিক্ষাক্ষেত্রকে ব্যবসায়ীদের জন্য সমৃদ্ধ করে তুলতে, সরকার শিক্ষার দায়িত্ব অস্বীকার করবে, ধ্বংস করা হবে সরকারি শিক্ষা পরিকাঠামো (AIDSO Protest against New Education Policy)। শিক্ষানীতি (New Education Policy) সংক্রান্ত এরাজ্যের কমিটির রিপোর্টকে ছাত্র ও শিক্ষা স্বার্থ বিরোধী বলে দাবি করেছে এআইডিএসও ৷ এর বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তোলা হবে বলে জানিয়েছে এআইডিএসও (AIDSO Protest) ৷