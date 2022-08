কলকাতা, 26 অগস্ট: শ্রম দফতরের ত্রিপাক্ষিক চুক্তি অনুযায়ী 14 জন ছাঁটাইকর্মীকে কাজে ফিরিয়ে নিতে হবে ৷ এছাড়াও একাধিক দাবি দাওয়া নিয়ে শুক্রবার এআইসিসিটিইউ (All India Central Council of Trade Unions)-এর অন্তর্ভুক্ত অল ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট ট্রান্সপোর্ট সংগ্রামী শ্রমিক কর্মচারী ইউনিয়ন (All West Bengal State Transport Sangrami Shramik Karamchari Union)-এর পক্ষ থেকে পরিবহণ মন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তীর কাছে ডেপুটেশন জমা দেওয়া হয় (AICCTU Submit Deputation to Transport Minister) ।

লকডাউনের সময় মূলত সরকারি বাসেই যাতায়াত করত স্বাস্থ্য প্রশাসন এবং জরুরি পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত কর্মচারী ও আধিকারিকরা । তাই ওই সময় ক্যালকাটা ট্রাম কোম্পানির বাস চালাবার জন্য 14 জনকে নিয়োগ করা হয়েছিল । তবে তারপর পরিস্থিতি আবার স্বাভাবিক হতে আগাম সূচনা না দিয়েই এই 14 জনকে কাছ থেকে বরখাস্ত করা হয় । তাই এই 14 জনকে পুনর্বহালের দাবি জানায় সংগঠন ।

সংগঠনের সভাপতি দিবাকর ভট্টাচার্য বলেন, "আজ পরিবহণমন্ত্রী আমাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন । পরিবহণ শিল্পে যে সমস্যাগুলি রয়েছে সেগুলো আমরা মন্ত্রীর কাছে তুলে ধরি । বিশেষ করে ট্রাম কোম্পানির জমি বিক্রি হয়ে যাওয়া এবং শহরের একাধিক ট্রাম রুট বন্ধ করে দেওয়ার বিষয়গুলি নিয়ে দীর্ঘক্ষণ আলোচনা করা হয় । শেষে তিনি আমাদের আশ্বাস দেন যে, পুজোর আগেই ওই 14 জনকে পুনর্বহাল করা হবে । পাশাপাশি ট্রাম রুটের বিষয়েও তিনি আধিকারিকদের সঙ্গে কথা বলবেন ।"

এদিন অল ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট ট্রান্সপোর্ট সংগ্রামী শ্রমিক কর্মচারী ইউনিয়ন (All West Bengal State Transport Sangrami Shramik Karamchari Union)-এর পক্ষ থেকে আরও কিছু দাবি-দাওয়া জানানো হয় ৷ তাদের অন্যান্য দাবিদাওয়াগুলি হল, অবসরপ্রাপ্ত সকল কর্মীদের গ্র্যাচুইটি ও পেনশন দিতে হবে ৷ এমনকী যে শতাধিক কর্মীকে কাজ থেকে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে তাঁদের কাজে ফিরিয়ে নিতে হবে ৷ পরিবহণ শিল্পের দুর্নীতি সংক্রান্ত তদন্ত করারও দাবি জানানো হয় ।