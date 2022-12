কলকাতা, 2 ডিসেম্বর: সবকিছু ঠিকঠাক এগোলে দ্রুত মেট্রোর নিউ গড়িয়া ও রুবি অংশের পরিদর্শনে আসার সম্ভাবনা রয়েছে কমিশনার অফ রেলওয়ে সেফটির (CRS)। এমনকী বছর শেষের আগেই চালু হয়ে যেতে পারে এই অংশের যাত্রী পরিষেবা। আর মাত্র হাতে গোনা দিন আর তারপরেই চালু হয়ে যাবে জোকা থেকে তারাতলা পর্যন্ত মেট্রোর যাত্রী পরিষেবা (After CRS Inspection New Garia and Ruby Metro will Start)। এমনকী ওই অংশের মেট্রো পরিষেবার সময়সূচি এবং কেমন হবে ভাড়া তাও জানানো হয়েছে কলকাতা মেট্রোরেল কর্তৃপক্ষের তরফে ।

প্রস্তুতি প্রায় শেষ নিউ গড়িয়া ও রুবি অংশের কাজ ৷ যেটি মেট্রোর 6নম্বর লাইন বা অরেঞ্জ লাইন নামে পরিচিত ৷ এই অংশ শুধুমাত্র সিআরএস অর্থাৎ কমিশনার অফ রেলওয়ে সেফটি পরিদর্শন বাকি । কাজ শেষ হলেই শুরু করা যেতে পরে এই অংশের পরিষেবা । তাই কত দ্রুত সিআরএস পরিদর্শনে আসছে ৷ এই রিপোর্টের উপর নির্ভর করছে অরেঞ্জ বা কমলা রুটের পরিষেবা (New Garia and Ruby Metro will Start Soon)।

জানা গিয়েছে, যে সিআরএস- এর তরফে কবি সুভাষ থেকে রুবি পর্যন্ত ছয় কিলোমিটার ট্র্যাক পরিদর্শন করা হতে পারে। কবি সুভাষ থেকে রুবি পর্যন্ত রয়েছে পাঁচটি স্টেশন। এই স্টেশনগুলো হল কবি সুভাষ, সত্যজিৎ রায়, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ নন্দী, কবি সুকান্ত ও রুবি বা হেমন্ত মুখোপাধ্যায় স্টেশন।

প্রসঙ্গত, মেট্রো সম্প্রসারণে এই অংশের কাজ জমিজটের জন্য দীর্ঘদিন স্থগিত ছিল। এই অংশে 160 মিটার ভায়াডাক্টের কাজ অনেকটা সময় জমি জটের কারণে আটকে ছিল। সেই সমস্যা মিটে যাওয়ায় দ্রুত কাজ শুরু হয় । ইতিমধ্যে বেশ কয়েক দফা মহড়া হয়েছে এই অংশের । পুরনো একটি নন এসি রেক দিয়ে করা হয়েছে ট্রায়ালরান । তবে যেহেতু এই কাজ সম্পন্ন করতে অনেকটা সময় কেটে গিয়েছে তাই আর এই অংশের যাত্রী পরিষেবা চালু করতে বিলম্ব করতে চায় না কর্তৃপক্ষ ৷