কলকাতা,30 নভেম্বর: কখনও মুখ্যমন্ত্রী, কখনও বিধানসভার বিরোধী দলনেতা, কখনও কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী, কখনও আবার রাজ্য বিজেপি সভাপতি- পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক পরিসরের একাধিক গুরুত্বপূর্ণ নেতানেত্রীর সৌজন্যে গত কয়েকদিনে সংশোধিত নাগরিকত্ব আইন নিয়ে চর্চা তুঙ্গে উঠেছে । এবার সেই তালিকায় নাম তুললেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীর চৌধুরি (Congress MP Adhir Ranjan Chowdhury ) । লোকসভায় কংগ্রেসের দলনেতা সংবাসংস্থা এএনআইয়ের সঙ্গে কথা বলার সময় দাবি করলেন সিএএ লাগু হলে বিপদ হবে হিন্দুদেরই । স্বভাবতই রাজনৈতিক মহলে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে (Adhir feels CAA and NRC are being used as a political tool) ।

বহরমপুরের সাংসদ বলেন, "সিএএ পাস হয়েছে প্রায় তিন বছর আগে । এখনও লাগু হল না কেন ? এটা লাগু হলে বিপদে পড়়তে হবে হিন্দুদেরই । আসলে সিএএ এবং এনআরসি শুধুই রাজনৈতিক হাতিয়ার।" এর আগে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী নীশীথ প্রামাণিক বলেছিলেন, সংশোধিত নাগরিকত্ব আইন গোটা দেশেই লাগু হবে । বিধানসভা নির্বাচন শুরুর ঠিক আগে গুজরাতের দুটি জেলায় কার্যত সিএএ লাগু করে দিয়েছে কেন্দ্র । সেই তখন থেকেই শুরু বিতর্কের। তৃণমূলের তরফে বারবার বলা হয়েছে রাজ্যে সিএএ লাগু করতে দেওয়া হবে না কোনও অবস্থাতাতেই । এমনই সরগরম রাজনৈতিক আবহে সিএএ নিয়ে কড়া প্রতিক্রিয়া দিলেন অধীরও ।

অন্যদিকে রাজ্যের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়েও নিজের উদ্বেগেরব কথা তুলে ধরেছেন বঙ্গ কংগ্রেসের এই প্রবীণ নেতা । তাঁর মনে হয় পঞ্চায়েত নির্বাচন আসছে বলেই রাজ্যে রাজনৈতিক হিংসা বাড়ছে । নির্বাচন এগিয়ে এলে সন্ত্রাসের পরিমাণ আরও বাড়বে বলে তাঁর আশঙ্কা । তাঁর কথায়, "রাজ্য সরকারটা গুন্ডায় ভরে গিয়েছে অতএব পঞ্চায়েত নির্বাচন ঘিরে বড় ধরনের অশান্তি হবে বাংলায়।"