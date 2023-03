কলকাতা, 16 মার্চ: উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের জীবনে আলো ফেরালেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ বুধবার মাঝরাত নাগাদ 'এক ডাকে অভিষেক'-এ ফোন আসে ৷ সেখানে উত্তরবঙ্গের বেশ কয়েকটি জেলা থেকে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থীরা ফোন করে জানান, আলো নেই ৷ রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় ঝড়-বৃষ্টি শুরু হয়েছে ৷ তাতেই কোনও ভাবে বৈদ্যুতিক সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে বিস্তীর্ণ এলাকায় ৷ তাই প্রশাসনের কাছে পৌঁছতে পড়ুয়ারা অভিষেকের বিশেষ নম্বরটিতে ফোন করে সমস্যার কথা জানান ৷ আর তাতে ফলও মিলেছে ৷ টুইট করে খবরটি জানালেন তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক নিজে (Emergency call to Abhishek Banerjee over power disruption in North Bengal) ৷

বুধবার গভীর রাতে অভিষেক টুইট করে লেখেন, "আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি ও কোচবিহারে আজ ঝড়-বৃষ্টি হয়েছে ৷ তাতে এলাকায় বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে ৷ এ নিয়ে জরুরি ফোন আসে এক ডাকে অভিষেকে ৷ এদিকে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা চলছে ৷ আমি এ নিয়ে বিদ্যুৎ মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাসের সঙ্গে কথা বলেছি ৷" এর সমাধানে তাঁর পরবর্তী পদক্ষেপ সম্পর্কে তিনি আরেকটি টুইট করেন ৷ সেখানে তিনি জানান, "বিদ্যুৎ সংযোগ ফেরাতে 250 জনেরও বেশি কর্মী কাজে লেগে পড়েছেন ৷ আগামী 6 থেকে 8 ঘণ্টার মধ্যে বিদ্যুৎ সংযোগ ফিরবে ৷ এভাবে মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পেরে আমার খুব ভালো লাগছে ৷ আপতকালে তাঁদের অসুবিধের কথা জানিয়ে তাঁরা আমাদের সাহায্য করছেন ৷"

প্রসঙ্গত, গত বছর জুলাই মাসে 'এক ডাকে অভিষেক' চালু করেন তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ 7887778877 নম্বরে ফোন করে জনসাধারণ তাদের সমস্যার কথা সরাসরি তাঁকে জানাতে পারবেন ৷ যে কোনও সময় এই নম্বরে যোগাযোগ করা যাবে বলে জানিয়েছিলেন ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ ৷ তৃণমূল কংগ্রেসের জনসংযোগ বাড়াতে এই পদক্ষেপ করেছিলেন তৃণমূল নেতা ৷ প্রসঙ্গত, 14 মার্চ থেকে রাজ্যে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা শুরু হয়েছে ৷ এর মধ্যে চৈত্রের শুরুতে ঝড়-বৃষ্টির পূর্বাভাস দিয়েছে আলিপুর হাওয়া অফিস ৷ গতকাল উত্তরের কয়েকটি জায়গায় শিলাবৃষ্টিও হয়েছে ৷

